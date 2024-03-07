Омбудсмен опроверг слова соседки о девочке-маугли из Екатеринбурга

Омбудсмен Мороков: девочка-маугли из Екатеринбурга продолжает общаться с мамой

О девочке, которая не выходит из дома, узнали в прошлом году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Девочка-маугли, которую силовики забрали из екатеринбургской квартиры с могильными крестами, не отказывалась от общения с мамой, заявил URA.RU уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Ранее о том, что ребенок оборвал общение с матерью, писало агентство ЕАН со ссылкой на соседей.

«Мама приходит, они общаются», — сказал Мороков. По его словам, вопрос о лишении женщины родительских прав еще не решен.

В конце 2023 года подростка обнаружили сотрудники ПДН в одной из квартир Железнодорожного района. Ее мама не давала ей учиться, в доме были бардак и могильные кресты с кладбища. Когда силовики забрали ребенка, то отправили ее в школу.