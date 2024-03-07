Омбудсмен опроверг слова соседки о девочке-маугли из Екатеринбурга

Омбудсмен Мороков: девочка-маугли из Екатеринбурга продолжает общаться с мамой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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О девочке, которая не выходит из дома, узнали в прошлом году (архивное фото) Фото:

Девочка-маугли, которую силовики забрали из екатеринбургской квартиры с могильными крестами, не отказывалась от общения с мамой, заявил URA.RU уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Ранее о том, что ребенок оборвал общение с матерью, писало агентство ЕАН со ссылкой на соседей.

«Мама приходит, они общаются», — сказал Мороков. По его словам, вопрос о лишении женщины родительских прав еще не решен.

В конце 2023 года подростка обнаружили сотрудники ПДН в одной из квартир Железнодорожного района. Ее мама не давала ей учиться, в доме были бардак и могильные кресты с кладбища. Когда силовики забрали ребенка, то отправили ее в школу.

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Девочка-маугли, которую силовики забрали из екатеринбургской квартиры с могильными крестами, не отказывалась от общения с мамой, заявил URA.RU уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Ранее о том, что ребенок оборвал общение с матерью, писало агентство ЕАН со ссылкой на соседей. «Мама приходит, они общаются», — сказал Мороков. По его словам, вопрос о лишении женщины родительских прав еще не решен. В конце 2023 года подростка обнаружили сотрудники ПДН в одной из квартир Железнодорожного района. Ее мама не давала ей учиться, в доме были бардак и могильные кресты с кладбища. Когда силовики забрали ребенка, то отправили ее в школу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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