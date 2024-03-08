08 марта 2024

Соседи рассказали о том, как екатеринбурженка сломала водонапорную трубу и ранила мужчину ножом. Фото

Екатеринбурженка, ранившая мужчину ножом, затопила весь подъезд водой
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина сломала трубу с холодной водой в коридоре Фото:

Жильцы дома в ЖК «Хрустальные ключи», где 8 марта женщина сломала водонапорную трубу и ранила мужчину ножом, рассказали, что хлынувшая из стояка вода залила все этажи здания. Они уточнили, что женщину спровоцировал на такой поступок мужчина, бросивший ее дочь.

«Парень бросил девушку, она вызвала подмогу в лице матери и группы пьяных лиц мужского пола. Ворвались к нему в квартиру, пырнула несостоявшаяся теща его ножом. Силами гостей парня ее вытолкали в коридор, где она вырвала трубу с холодной водой из стояка… Сантехники сказали, что протекло до подвала все», — приводит слова жильцов telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга ранее сообщили URA.RU, что полицейские выезжали по этому адресу и задержали двух женщин. Их привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Из-за сломанного стояка вода залила весь дом
Из-за сломанного стояка вода залила весь дом
Фото:
Последствия коммунальной аварии
Последствия коммунальной аварии
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Жильцы дома в ЖК «Хрустальные ключи», где 8 марта женщина сломала водонапорную трубу и ранила мужчину ножом, рассказали, что хлынувшая из стояка вода залила все этажи здания. Они уточнили, что женщину спровоцировал на такой поступок мужчина, бросивший ее дочь. «Парень бросил девушку, она вызвала подмогу в лице матери и группы пьяных лиц мужского пола. Ворвались к нему в квартиру, пырнула несостоявшаяся теща его ножом. Силами гостей парня ее вытолкали в коридор, где она вырвала трубу с холодной водой из стояка… Сантехники сказали, что протекло до подвала все», — приводит слова жильцов telegram-канал «Злой Екатеринбург». В пресс-группе УМВД Екатеринбурга ранее сообщили URA.RU, что полицейские выезжали по этому адресу и задержали двух женщин. Их привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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