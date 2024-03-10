Из-за удара ВСУ в Горловке сгорело более тонны хлеба

10 марта 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Более тысячи килограммов хлеба было уничтожено в Горловке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за удара ВСУ по хлебокомбинату в Горловке было уничтожено более тонны хлеба. На предприятии начался пожар, сотрудники МЧС оперативно его ликвидировали, сообщили в министерстве. «В Горловке горел хлебокомбинат. Огнем уничтожены три грузовика и 1 200 килограммов хлебобулочных изделий», — сообщило МЧС в своем telegram-канале. Известно, что в результате удара также пострадали четверо рабочих. ВСУ обстреляли Горловку и Донецк утром 10 марта. Всего из-за этой атаки пострадали девять человек, погибших нет.

Из-за удара ВСУ по хлебокомбинату в Горловке было уничтожено более тонны хлеба. На предприятии начался пожар, сотрудники МЧС оперативно его ликвидировали, сообщили в министерстве. «В Горловке горел хлебокомбинат. Огнем уничтожены три грузовика и 1 200 килограммов хлебобулочных изделий», — сообщило МЧС в своем telegram-канале. Известно, что в результате удара также пострадали четверо рабочих. ВСУ обстреляли Горловку и Донецк утром 10 марта. Всего из-за этой атаки пострадали девять человек, погибших нет.