Из-за удара ВСУ в Горловке сгорело более тонны хлеба

Более тысячи килограммов хлеба было уничтожено в Горловке
Из-за удара ВСУ по хлебокомбинату в Горловке было уничтожено более тонны хлеба. На предприятии начался пожар, сотрудники МЧС оперативно его ликвидировали, сообщили в министерстве.
«В Горловке горел хлебокомбинат. Огнем уничтожены три грузовика и 1 200 килограммов хлебобулочных изделий», — сообщило МЧС в своем telegram-канале. Известно, что в результате удара также пострадали четверо рабочих.
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк утром 10 марта. Всего из-за этой атаки пострадали девять человек, погибших нет.
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