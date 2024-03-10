Из-за удара ВСУ в Горловке сгорело более тонны хлеба

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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, хлеб, конвейер, батон, пищевая промышленность, хлебокомбинат, фабрика, производство продуктов питания
Более тысячи килограммов хлеба было уничтожено в Горловке Фото:

Из-за удара ВСУ по хлебокомбинату в Горловке было уничтожено более тонны хлеба. На предприятии начался пожар, сотрудники МЧС оперативно его ликвидировали, сообщили в министерстве.

«В Горловке горел хлебокомбинат. Огнем уничтожены три грузовика и 1 200 килограммов хлебобулочных изделий», — сообщило МЧС в своем telegram-канале. Известно, что в результате удара также пострадали четверо рабочих.

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк утром 10 марта. Всего из-за этой атаки пострадали девять человек, погибших нет.

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Из-за удара ВСУ по хлебокомбинату в Горловке было уничтожено более тонны хлеба. На предприятии начался пожар, сотрудники МЧС оперативно его ликвидировали, сообщили в министерстве. «В Горловке горел хлебокомбинат. Огнем уничтожены три грузовика и 1 200 килограммов хлебобулочных изделий», — сообщило МЧС в своем telegram-канале. Известно, что в результате удара также пострадали четверо рабочих. ВСУ обстреляли Горловку и Донецк утром 10 марта. Всего из-за этой атаки пострадали девять человек, погибших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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