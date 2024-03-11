Проект сауны включает в себя два зала Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Еткульском районе Челябинской области за 15 миллионов рублей продают готовый бизнес — сауну с двумя залами. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«[Продам] за 15 000 000 рублей бизнес — сауну. Площадь: 575 квадратных метров. Расположение: Челябинская область, Еткульский район», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Проект включает в себя два зала: семейный с сауной и хаммамом, а также пиратский с бильярдом и комнатой отдыха. На цокольном этаже размещены все коммуникации, есть помещение для прачечной и склад.

В Магнитогорске ранее за 40 миллионов рублей выставили на продажу мини-отель «Карат», в состав которого входит сауна с бассейном и кафе. О причинах продажи не сообщается. Согласно сервису СБИС, ранее отель принадлежал ООО «ГК Карат».

Один из залов требует небольших доделок Скрин с сайта объявлений «Авито»