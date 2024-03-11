11 марта 2024

В Челябинской области продают сауну за 15 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, сауна, hyatt, хайат, парилка
Проект сауны включает в себя два зала Фото:

В Еткульском районе Челябинской области за 15 миллионов рублей продают готовый бизнес — сауну с двумя залами. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«[Продам] за 15 000 000 рублей бизнес — сауну. Площадь: 575 квадратных метров. Расположение: Челябинская область, Еткульский район», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Проект включает в себя два зала: семейный с сауной и хаммамом, а также пиратский с бильярдом и комнатой отдыха. На цокольном этаже размещены все коммуникации, есть помещение для прачечной и склад.

В Магнитогорске ранее за 40 миллионов рублей выставили на продажу мини-отель «Карат», в состав которого входит сауна с бассейном и кафе. О причинах продажи не сообщается. Согласно сервису СБИС, ранее отель принадлежал ООО «ГК Карат».

Один из залов требует небольших доделок
Один из залов требует небольших доделок
Сауна включает в себя несколько бассейнов
Сауна включает в себя несколько бассейнов

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Еткульском районе Челябинской области за 15 миллионов рублей продают готовый бизнес — сауну с двумя залами. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «[Продам] за 15 000 000 рублей бизнес — сауну. Площадь: 575 квадратных метров. Расположение: Челябинская область, Еткульский район», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Проект включает в себя два зала: семейный с сауной и хаммамом, а также пиратский с бильярдом и комнатой отдыха. На цокольном этаже размещены все коммуникации, есть помещение для прачечной и склад. В Магнитогорске ранее за 40 миллионов рублей выставили на продажу мини-отель «Карат», в состав которого входит сауна с бассейном и кафе. О причинах продажи не сообщается. Согласно сервису СБИС, ранее отель принадлежал ООО «ГК Карат».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...