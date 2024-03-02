02 марта 2024
01 марта 2024

В Магнитогорске продают за 40 млн рублей отель с сауной, бассейном и рестораном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖК "Макаровский". Екатеринбург, девушка, ресепшн, гостиница, жк макаровский, администратор, макаровский жк
Продается мини-отель на 12 номеров Фото:

В Магнитогорске Челябинской области за 40 млн рублей выставили на продажу мини-отель «Карат», в состав которого входит сауна с бассейном и кафе. Объявление об этом появилось на сайте объявлений.

«Мини-отель, 12 номеров, сауна с бассейном, кафе-бар кухня. Земельный участок 1605 квадратных метров в собственности. Торг возможен», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

О причинах продажи не сообщается. Согласно сервису СБИС, ранее отель принадлежал ООО «ГК Карат», собственником которого указан Максим Бугаенко. Компания как юридическое лицо ликвидирована в октябре 2023 года.

Продается гостиница в Магнитогорске
Продается гостиница в Магнитогорске
Ресепшен в гостинице
Ресепшен в гостинице

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске Челябинской области за 40 млн рублей выставили на продажу мини-отель «Карат», в состав которого входит сауна с бассейном и кафе. Объявление об этом появилось на сайте объявлений. «Мини-отель, 12 номеров, сауна с бассейном, кафе-бар кухня. Земельный участок 1605 квадратных метров в собственности. Торг возможен», — говорится в объявлении на сайте «Авито». О причинах продажи не сообщается. Согласно сервису СБИС, ранее отель принадлежал ООО «ГК Карат», собственником которого указан Максим Бугаенко. Компания как юридическое лицо ликвидирована в октябре 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...