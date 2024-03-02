В Магнитогорске продают за 40 млн рублей отель с сауной, бассейном и рестораном

Продается мини-отель на 12 номеров
В Магнитогорске Челябинской области за 40 млн рублей выставили на продажу мини-отель «Карат», в состав которого входит сауна с бассейном и кафе. Объявление об этом появилось на сайте объявлений.
«Мини-отель, 12 номеров, сауна с бассейном, кафе-бар кухня. Земельный участок 1605 квадратных метров в собственности. Торг возможен», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
О причинах продажи не сообщается. Согласно сервису СБИС, ранее отель принадлежал ООО «ГК Карат», собственником которого указан Максим Бугаенко. Компания как юридическое лицо ликвидирована в октябре 2023 года.
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