Пермский краевой суд ужесточил приговор бывшему топ-менеджеру СМЗ Уртаеву

12 марта 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Суд ужесточил приговор топ-менеджеру предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский краевой суд ужесточил наказание экс-директору Соликамского магниевого завода (СМЗ) Артуру Уртаеву. Ранее ему назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Бывший топ-менеджер предприятия обжаловал приговор. Апелляцию также подала прокуратура, которая посчитала наказание слишком мягким. Апелляционная судебная инстанция встала на сторону надзорного ведомства. «Суд апелляционной инстанции решил — назначить Артуру Уртаеву окончательное наказание по совокупности в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Помимо этого, Уртаеву запрещено заниматься занимать руководящие должности в государственных организациях и коммерческих предприятиях в течение двух лет и девяти месяцев», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Артура Уртаева, который руководил Соликамским магниевым заводом с весны 2022 до начала 2023 года, обвиняли в нескольких преступлениях. По версии следствия, он растратил 1,5 млн рублей, перечислив их одной из компаний за аудит на предприятии. Также Уртаева обвинили в передаче под видом заемных денежных средств 250 млн рублей одному из акционеров завода Игорю Пестрикову, позже объявленному в федеральный розыск. Еще одно обвинение касалось покушения на хищение 2,5 млрд рублей под видом покупки заводом четверти долей в компании, принадлежавшей Пестрикову. Уртаев своей вины на следствии не признал. Он утверждал, что денежные переводы на СМЗ относились к гражданско-правовым сделкам и не имели отношения к криминалу. Суд в Соликамске приговорил бывшего топ-менеджера завода к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему назначили штраф в 1,5 млн рублей, который он должен выплатить в пользу СМЗ. Осужденный и прокуратура это решение обжаловали в Пермском краевом суде, который в итоге ужесточил приговор суда первой инстанции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский краевой суд ужесточил наказание экс-директору Соликамского магниевого завода (СМЗ) Артуру Уртаеву. Ранее ему назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Бывший топ-менеджер предприятия обжаловал приговор. Апелляцию также подала прокуратура, которая посчитала наказание слишком мягким. Апелляционная судебная инстанция встала на сторону надзорного ведомства. «Суд апелляционной инстанции решил — назначить Артуру Уртаеву окончательное наказание по совокупности в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Помимо этого, Уртаеву запрещено заниматься занимать руководящие должности в государственных организациях и коммерческих предприятиях в течение двух лет и девяти месяцев», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Артура Уртаева, который руководил Соликамским магниевым заводом с весны 2022 до начала 2023 года, обвиняли в нескольких преступлениях. По версии следствия, он растратил 1,5 млн рублей, перечислив их одной из компаний за аудит на предприятии. Также Уртаева обвинили в передаче под видом заемных денежных средств 250 млн рублей одному из акционеров завода Игорю Пестрикову, позже объявленному в федеральный розыск. Еще одно обвинение касалось покушения на хищение 2,5 млрд рублей под видом покупки заводом четверти долей в компании, принадлежавшей Пестрикову. Уртаев своей вины на следствии не признал. Он утверждал, что денежные переводы на СМЗ относились к гражданско-правовым сделкам и не имели отношения к криминалу. Суд в Соликамске приговорил бывшего топ-менеджера завода к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему назначили штраф в 1,5 млн рублей, который он должен выплатить в пользу СМЗ. Осужденный и прокуратура это решение обжаловали в Пермском краевом суде, который в итоге ужесточил приговор суда первой инстанции.