Парковку на главной площади Екатеринбурга хотят отдать туристам, мэр не против

12 марта 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Помимо площади 1905 года, парковку для туристов могут обустроить на трех других точках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На месте парковки на площади 1905 года в Екатеринбурге предложили обустроить стоянку для туристов. Решение обусловлено проблемой: туристическим автобусам, курсирующим по городу, негде удобно припарковаться. Тему горожане обсудили на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия уральской столицы (Совет неравнодушных). «Самое удачное решение — это использование площади или ее части… Вообще, это общественное пространство, не стоянка… Что касается использования площади для экскурсионных автобусов… Гости точно оценят наше гостеприимство, потому что это основные туристические локации. Наверное, над этим есть смысл подумать», — отреагировал на инициативу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Запись заседания опубликована на портале мэрии. Автор задумки — директор «Екатеринбургского центра гидов» Константин Брыляков — также предложил обустроить парковки для туристических автобусов у площади Советской Армии, напротив главного корпуса УрФУ на улице Мира и рядом с гостиницей «Маринс Парк». Он подчеркнул, что в центре города сейчас очень трудно высадить официальные делегации и туристов даже у культурных центров.

На месте парковки на площади 1905 года в Екатеринбурге предложили обустроить стоянку для туристов. Решение обусловлено проблемой: туристическим автобусам, курсирующим по городу, негде удобно припарковаться. Тему горожане обсудили на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия уральской столицы (Совет неравнодушных). «Самое удачное решение — это использование площади или ее части… Вообще, это общественное пространство, не стоянка… Что касается использования площади для экскурсионных автобусов… Гости точно оценят наше гостеприимство, потому что это основные туристические локации. Наверное, над этим есть смысл подумать», — отреагировал на инициативу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Запись заседания опубликована на портале мэрии. Автор задумки — директор «Екатеринбургского центра гидов» Константин Брыляков — также предложил обустроить парковки для туристических автобусов у площади Советской Армии, напротив главного корпуса УрФУ на улице Мира и рядом с гостиницей «Маринс Парк». Он подчеркнул, что в центре города сейчас очень трудно высадить официальные делегации и туристов даже у культурных центров.