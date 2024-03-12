Общество Мэрия Сургута призывает предпринимателей ограничить цены при продаже товаров Предприниматели Сургута ограничат наценки на розничные товары в 10% 13 марта 2024 в 14:10 Размер текста - 17 + Соглашение предполагает наценку на розничные товары не более 10% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэрия Сургута призывает местных предпринимателей подписать Соглашение по стабилизации розничных цен на отдельные виды товаров. Добровольное ограничение наценки до 10% будет действовать до 1 января 2025 года, сообщает в соцсети «Вконтакте» сообщество «Администрация Сургута». «Соглашение определяет установление предельного размера торговых надбавок к ценам. Добровольное ограничение торговых надбавок хозяйствующими субъектами устанавливается на период действия соглашения — до 1 января 2025 года», — сообщает мэрия в соцсети. Предприниматели, присоединившиеся к соглашению, будут делать отметку на ценнике о том, что наценка на товар составляет не более 10%. Мэрия Сургута призывает местных предпринимателей подписать Соглашение по стабилизации розничных цен на отдельные виды товаров. Добровольное ограничение наценки до 10% будет действовать до 1 января 2025 года, сообщает в соцсети «Вконтакте» сообщество «Администрация Сургута». «Соглашение определяет установление предельного размера торговых надбавок к ценам. Добровольное ограничение торговых надбавок хозяйствующими субъектами устанавливается на период действия соглашения — до 1 января 2025 года», — сообщает мэрия в соцсети. Предприниматели, присоединившиеся к соглашению, будут делать отметку на ценнике о том, что наценка на товар составляет не более 10%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям