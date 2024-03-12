12 марта 2024

Мэрия Сургута призывает предпринимателей ограничить цены при продаже товаров

Предприниматели Сургута ограничат наценки на розничные товары в 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, овощи, продукты, фрукты, магазин, покпатель
Соглашение предполагает наценку на розничные товары не более 10% Фото:

Мэрия Сургута призывает местных предпринимателей подписать Соглашение по стабилизации розничных цен на отдельные виды товаров. Добровольное ограничение наценки до 10% будет действовать до 1 января 2025 года, сообщает в соцсети «Вконтакте» сообщество «Администрация Сургута».

«Соглашение определяет установление предельного размера торговых надбавок к ценам. Добровольное ограничение торговых надбавок хозяйствующими субъектами устанавливается на период действия соглашения — до 1 января 2025 года», — сообщает мэрия в соцсети. Предприниматели, присоединившиеся к соглашению, будут делать отметку на ценнике о том, что наценка на товар составляет не более 10%.

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Мэрия Сургута призывает местных предпринимателей подписать Соглашение по стабилизации розничных цен на отдельные виды товаров. Добровольное ограничение наценки до 10% будет действовать до 1 января 2025 года, сообщает в соцсети «Вконтакте» сообщество «Администрация Сургута». «Соглашение определяет установление предельного размера торговых надбавок к ценам. Добровольное ограничение торговых надбавок хозяйствующими субъектами устанавливается на период действия соглашения — до 1 января 2025 года», — сообщает мэрия в соцсети. Предприниматели, присоединившиеся к соглашению, будут делать отметку на ценнике о том, что наценка на товар составляет не более 10%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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