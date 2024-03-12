Мэрия Сургута призывает предпринимателей ограничить цены при продаже товаров

Мэрия Сургута призывает местных предпринимателей подписать Соглашение по стабилизации розничных цен на отдельные виды товаров. Добровольное ограничение наценки до 10% будет действовать до 1 января 2025 года, сообщает в соцсети «Вконтакте» сообщество «Администрация Сургута».
«Соглашение определяет установление предельного размера торговых надбавок к ценам. Добровольное ограничение торговых надбавок хозяйствующими субъектами устанавливается на период действия соглашения — до 1 января 2025 года», — сообщает мэрия в соцсети. Предприниматели, присоединившиеся к соглашению, будут делать отметку на ценнике о том, что наценка на товар составляет не более 10%.
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