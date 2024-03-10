Петр Ян ворвался в UFC после годовой паузы. Фото

10 марта 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

На счету Петра Яна теперь 17 побед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-чемпион UFС Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, вернулся на ринг главного ММА-промоушена после годовой паузы, взятой на восстановление. Российский спортсмен вышел на победную серию в поединке против бойца из Китая Сонга Ядонга, рассказали URA.RU представители «Архангел Михаил». «На поединок Петр выходил после годовой паузы, которую он взял на восстановление после травмы. Соперником нашего бойца стал седьмой номер рейтинга легчайшего веса Сонг Ядонг из Китая. Все судьи были единогласны в своем решении — 29:28 в пользу российского бойца», — сказали представители команды. Российский спортсмен провел уже 13 боев в рамках UFС 299. В пером поединке Ян не мог расслабиться, и весь зал ждал, когда боец раскроется. Второй раунд прошел уже с преимуществом российского спортсмена, где ему удалось раскрыться и закрепить успех мощным броском. На третий раунд Ядонг вышел вымотанный и с рассечением над глазом, в заключительном раунде китайский боец проводил безуспешные серии ударов. Теперь на счету Яна 17 побед при пяти поражениях. Бой спортсменов открывал главный кард турнира, который проходил в Майами (США), передает Sport 24 . Фото: представители «Архангел Михаил» Фото: представители «Архангел Михаил» Фото: представители «Архангел Михаил»

Экс-чемпион UFС Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, вернулся на ринг главного ММА-промоушена после годовой паузы, взятой на восстановление. Российский спортсмен вышел на победную серию в поединке против бойца из Китая Сонга Ядонга, рассказали URA.RU представители «Архангел Михаил». «На поединок Петр выходил после годовой паузы, которую он взял на восстановление после травмы. Соперником нашего бойца стал седьмой номер рейтинга легчайшего веса Сонг Ядонг из Китая. Все судьи были единогласны в своем решении — 29:28 в пользу российского бойца», — сказали представители команды. Российский спортсмен провел уже 13 боев в рамках UFС 299. В пером поединке Ян не мог расслабиться, и весь зал ждал, когда боец раскроется. Второй раунд прошел уже с преимуществом российского спортсмена, где ему удалось раскрыться и закрепить успех мощным броском. На третий раунд Ядонг вышел вымотанный и с рассечением над глазом, в заключительном раунде китайский боец проводил безуспешные серии ударов. Теперь на счету Яна 17 побед при пяти поражениях. Бой спортсменов открывал главный кард турнира, который проходил в Майами (США), передает Sport 24.