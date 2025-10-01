Авиарейсов на курорты Египта из Челябинска станет больше с октября

Полетную программу из Челябинска на курорты Египта с 7 и 8 октября открывает авиакомпания «Россия». Об этом сообщила пресс-служба компании.
«С начала октября совместно с [одним из ] туроператоров открываем программу полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из двух городов России: Челябинска и Перми. Рейсы из Челябинска в Хургаду будут выполняться с 7 октября с частотой два раза в неделю — по вторникам и субботам, в Шарм-эль-Шейх — с 8 октября по средам и пятницам», — сообщила пресс-служба авиакомпании в telegram-канале.
Сейчас из Челябинска в Шарм-эль-Шейх полеты выполняет египетская авиакомпания «Алмазриа эйрлайнс». Летом вылет одного из рейсов был задержан на сутки. В августе выполнять рейсы между двумя городами начала еще одна авиакомпания Air Cairo. Первый борт перевозчика встретили водяной аркой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!