Авиарейсов на курорты Египта из Челябинска станет больше с октября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый рейс новой авиакомпании вылетит 7 октября
Первый рейс новой авиакомпании вылетит 7 октября Фото:

Полетную программу из Челябинска на курорты Египта с 7 и 8 октября открывает авиакомпания «Россия». Об этом сообщила пресс-служба компании. 

«С начала октября совместно с [одним из ] туроператоров открываем программу полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из двух городов России: Челябинска и Перми. Рейсы из Челябинска в Хургаду будут выполняться с 7 октября с частотой два раза в неделю — по вторникам и субботам, в Шарм-эль-Шейх — с 8 октября по средам и пятницам», — сообщила пресс-служба авиакомпании в telegram-канале. 

Сейчас из Челябинска в Шарм-эль-Шейх полеты выполняет египетская авиакомпания «Алмазриа эйрлайнс». Летом вылет одного из рейсов был задержан на сутки. В августе выполнять рейсы между двумя городами начала еще одна авиакомпания Air Cairo. Первый борт перевозчика встретили водяной аркой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полетную программу из Челябинска на курорты Египта с 7 и 8 октября открывает авиакомпания «Россия». Об этом сообщила пресс-служба компании.  «С начала октября совместно с [одним из ] туроператоров открываем программу полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из двух городов России: Челябинска и Перми. Рейсы из Челябинска в Хургаду будут выполняться с 7 октября с частотой два раза в неделю — по вторникам и субботам, в Шарм-эль-Шейх — с 8 октября по средам и пятницам», — сообщила пресс-служба авиакомпании в telegram-канале.  Сейчас из Челябинска в Шарм-эль-Шейх полеты выполняет египетская авиакомпания «Алмазриа эйрлайнс». Летом вылет одного из рейсов был задержан на сутки. В августе выполнять рейсы между двумя городами начала еще одна авиакомпания Air Cairo. Первый борт перевозчика встретили водяной аркой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...