В Челябинской области растет уровень заболеваемости ОРВИ

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ набирает обороты. За прошедшую неделю было зарегистрировано 25 103 случая заболевания, что выше уровня прошлой недели на 8%, сообщила на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск», посвященной эпидситуации, заместитель министра здравоохранения Челябинской области Нелли Верзакова.
«По Челябинской области за 39-ую неделю, с 22 по 28 сентября, было зарегистрировано 25 103 случая ОРВИ — показатель 78 случаев заболевания на 10 000 населения. А за прошлую 38-ую неделю зафиксировано 21 310 случаев. Тут видим рост. При этом, если мы сравниваем с 2024 годом, то отмечаем снижение заболеваемости ОРВИ на 4%», — сообщила Верзакова.
Также специалисты отметили, что в регионе продолжается прививочная кампания. В Челябинской области этой осенью прививки от гриппа сделали уже 500 тысяч человек, что на 75 тысяч превышает статистику прошлой недели. Всего вакцинированы 27% взрослого населения и 50% детей.
Сделать бесплатную прививку в поликлиниках Челябинской области в первую очередь могут работники транспорта, медицинских, образовательных и коммунальных организаций, призывники, беременные, лица старше 60 и люди с хроническими заболеваниями — легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Перед уколом надо обязательно написать согласие на иммунизацию.
