13 марта 2024

Музыкант Самойлов призвал свердловчан проголосовать на выборах президента. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, самойлов вадим
К призыву Вадима Самойлова присоединилась ректор УГАУ Фото:

Свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов призывал жителей региона проголосовать на выборах президента, которые пройдут 15—17 марта. К обращению артиста присоединились призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Котлярова и ректор Уральского государственного аграрного университета Ольга Лоретц, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Дорогие соотечественники, россияне! Призываю исполнить ваш гражданский долг», — сказал Самойлов. По словам Котляровой, выборы президента — это тот выбор, который влияет на будущее и будущее детей.

Ректор УГАУ отметила, что люди сами определяют, каким будет государство и в каком направлении оно будет двигаться. Свердловский учитель 2023 года — Андрей Коновалов присоединился, уверяя, что каждый человек выбирает самостоятельно, какое общество будет вокруг него.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов призывал жителей региона проголосовать на выборах президента, которые пройдут 15—17 марта. К обращению артиста присоединились призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Котлярова и ректор Уральского государственного аграрного университета Ольга Лоретц, рассказали в департаменте информполитики региона. «Дорогие соотечественники, россияне! Призываю исполнить ваш гражданский долг», — сказал Самойлов. По словам Котляровой, выборы президента — это тот выбор, который влияет на будущее и будущее детей. Ректор УГАУ отметила, что люди сами определяют, каким будет государство и в каком направлении оно будет двигаться. Свердловский учитель 2023 года — Андрей Коновалов присоединился, уверяя, что каждый человек выбирает самостоятельно, какое общество будет вокруг него.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...