Свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов призывал жителей региона проголосовать на выборах президента, которые пройдут 15—17 марта. К обращению артиста присоединились призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Котлярова и ректор Уральского государственного аграрного университета Ольга Лоретц, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Дорогие соотечественники, россияне! Призываю исполнить ваш гражданский долг», — сказал Самойлов. По словам Котляровой, выборы президента — это тот выбор, который влияет на будущее и будущее детей.
Ректор УГАУ отметила, что люди сами определяют, каким будет государство и в каком направлении оно будет двигаться. Свердловский учитель 2023 года — Андрей Коновалов присоединился, уверяя, что каждый человек выбирает самостоятельно, какое общество будет вокруг него.
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