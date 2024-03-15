Латвия решила выдворить из страны россиян

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Флаг Евросоюза и Латвии
В Латвии для получения ВНЖ россиян обязали сдать экзамен на знание национального языка Фото:

Предписания покинуть Латвию из-за несоблюдения изменившегося законодательства выданы первым девяти россиянам. Однако из страны пока выехали только двое из них. Оставшиеся граждане, если не обжалуют предписания для получения временного вида на жительство, будут выдворены пограничниками. Об этом заявил министр внутренних дел республики Рихардс Козловскис.

Речь идет о россиянах, которые до конца 2023 года не подали заявление на получение временного вида на жительство в Латвии в связи с недавними поправками к закону об иммиграции. Этот ВНЖ был необходим для того, чтобы в течение двух лет сдать экзамен на знание латышского языка и претендовать на статус постоянно жителя ЕС, уточняет ТАСС.

Поправки в закон о миграции, вступившие в силу в сентябре 2022, обязывали россиян, владельцев постоянного вида на жительство в Латвии до сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2.

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Предписания покинуть Латвию из-за несоблюдения изменившегося законодательства выданы первым девяти россиянам. Однако из страны пока выехали только двое из них. Оставшиеся граждане, если не обжалуют предписания для получения временного вида на жительство, будут выдворены пограничниками. Об этом заявил министр внутренних дел республики Рихардс Козловскис. Речь идет о россиянах, которые до конца 2023 года не подали заявление на получение временного вида на жительство в Латвии в связи с недавними поправками к закону об иммиграции. Этот ВНЖ был необходим для того, чтобы в течение двух лет сдать экзамен на знание латышского языка и претендовать на статус постоянно жителя ЕС, уточняет ТАСС. Поправки в закон о миграции, вступившие в силу в сентябре 2022, обязывали россиян, владельцев постоянного вида на жительство в Латвии до сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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