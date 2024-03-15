15 марта 2024

Жительница ХМАО отметила свое совершеннолетие на выборах президента РФ. Видео

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Выборы и голосование на участке. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
Девушка из Излучинска пришла на выборы в день своего 18-летия Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Жительница Излучинска (ХМАО) София Шамарина приняла участие в выборах президента России в день своего совершеннолетия. Об этом в своем telegram-канале сообщила администрация Нижневартовского района.

«Вместе с мамой София Шамарина пришла голосовать впервые в статусе избирателя в свой день рождения. Процедура, по словам девушки, не сложная, но ответственная», — сообщили в публикации на канале. Девушка поделилась, что ей было приятно получить подарки.

Мать девушки, которая пришла проголосовать на выборах вместе с ней, пояснила, что таким образом семья хочет показать пример патриотизма и семейных традиций. По словам женщины, каждый гражданин обязан принять участие в жизни своей страны.

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Жительница Излучинска (ХМАО) София Шамарина приняла участие в выборах президента России в день своего совершеннолетия. Об этом в своем telegram-канале сообщила администрация Нижневартовского района. «Вместе с мамой София Шамарина пришла голосовать впервые в статусе избирателя в свой день рождения. Процедура, по словам девушки, не сложная, но ответственная», — сообщили в публикации на канале. Девушка поделилась, что ей было приятно получить подарки. Мать девушки, которая пришла проголосовать на выборах вместе с ней, пояснила, что таким образом семья хочет показать пример патриотизма и семейных традиций. По словам женщины, каждый гражданин обязан принять участие в жизни своей страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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