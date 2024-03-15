Жительница Излучинска (ХМАО) София Шамарина приняла участие в выборах президента России в день своего совершеннолетия. Об этом в своем telegram-канале сообщила администрация Нижневартовского района.
«Вместе с мамой София Шамарина пришла голосовать впервые в статусе избирателя в свой день рождения. Процедура, по словам девушки, не сложная, но ответственная», — сообщили в публикации на канале. Девушка поделилась, что ей было приятно получить подарки.
Мать девушки, которая пришла проголосовать на выборах вместе с ней, пояснила, что таким образом семья хочет показать пример патриотизма и семейных традиций. По словам женщины, каждый гражданин обязан принять участие в жизни своей страны.
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