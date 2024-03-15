Жительница ХМАО отметила свое совершеннолетие на выборах президента РФ. Видео

16 марта 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Девушка из Излучинска пришла на выборы в день своего 18-летия Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жительница Излучинска (ХМАО) София Шамарина приняла участие в выборах президента России в день своего совершеннолетия. Об этом в своем telegram-канале сообщила администрация Нижневартовского района. «Вместе с мамой София Шамарина пришла голосовать впервые в статусе избирателя в свой день рождения. Процедура, по словам девушки, не сложная, но ответственная», — сообщили в публикации на канале. Девушка поделилась, что ей было приятно получить подарки. Мать девушки, которая пришла проголосовать на выборах вместе с ней, пояснила, что таким образом семья хочет показать пример патриотизма и семейных традиций. По словам женщины, каждый гражданин обязан принять участие в жизни своей страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Излучинска (ХМАО) София Шамарина приняла участие в выборах президента России в день своего совершеннолетия. Об этом в своем telegram-канале сообщила администрация Нижневартовского района. «Вместе с мамой София Шамарина пришла голосовать впервые в статусе избирателя в свой день рождения. Процедура, по словам девушки, не сложная, но ответственная», — сообщили в публикации на канале. Девушка поделилась, что ей было приятно получить подарки. Мать девушки, которая пришла проголосовать на выборах вместе с ней, пояснила, что таким образом семья хочет показать пример патриотизма и семейных традиций. По словам женщины, каждый гражданин обязан принять участие в жизни своей страны.