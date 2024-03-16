МО: российская ПВО сбила 15 снарядов «Вампир» над Белгородскою областью

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, зрк, пво, с-500, зенитный комплекс,  stock
ВСУ попытались ударить по Белгородской области, объявлено о ракетной опасности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская ПВО сбила 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что атака была совершена с применением чешской реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности второй раз за день. В социальных сетях Белгорода распространяются видеозаписи со звуками артиллерийских выстрелов.

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Российская ПВО сбила 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны. «Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что атака была совершена с применением чешской реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности второй раз за день. В социальных сетях Белгорода распространяются видеозаписи со звуками артиллерийских выстрелов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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