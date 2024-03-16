МО: российская ПВО сбила 15 снарядов «Вампир» над Белгородскою областью

ВСУ попытались ударить по Белгородской области, объявлено о ракетной опасности
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская ПВО сбила 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», —
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности второй раз за день. В социальных сетях Белгорода распространяются видеозаписи со звуками артиллерийских выстрелов.
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