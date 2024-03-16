В Белгороде второй раз за день объявлена ракетная опасность

16 марта 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

В Белгороде звучит сирена ракетной опасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгороде второй раз за день объявлена тревога из-за ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал людей, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте. «В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он порекомендовал людям, находящимся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях с толстыми стенами. А тех, кто находится на улице, губернатор рекомендует спуститься в укрытие или найти безопасное место. Мэрия Белгорода также предупреждает о ракетной опасности в Грайворонском районе и советует жителям, если это возможно, оставаться дома и не подходить к окнам. В социальных сетях Белгорода распространяются видеозаписи со звуками артиллерийских выстрелов. Также поступила информация о повреждении частного дома. Ситуация в городе остается напряженной из-за продолжающегося обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Российский военный корреспондент Александр Коц опубликовал видеозаписи, на которых четко слышны выстрелы снарядов. По его словам, украинские силы продолжают терроризировать и обстреливать Белгород, выпуская залпы по городу без каких-либо военных целей. В 8:04 по московскому времени 16 марта сирены ракетной опасности зазвучали в Белгороде и Белгородском районе. Вячеслав Гладков также призвал жителей не подходит к окнам и перейти в укрытие. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова связывает обстрелы мирного населения в Белгородской и Курской областях с попыткой Киева нарушить избирательный процесс и вызвать панику. Она призвала международных правозащитных организаций осудить диверсии, направленные против мирных жителей, передает РАПСИ. Обновлено в 18:02 по мск: ракетная опасность в Грайворонском ГО отменена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде второй раз за день объявлена тревога из-за ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал людей, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте. «В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он порекомендовал людям, находящимся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях с толстыми стенами. А тех, кто находится на улице, губернатор рекомендует спуститься в укрытие или найти безопасное место. Мэрия Белгорода также предупреждает о ракетной опасности в Грайворонском районе и советует жителям, если это возможно, оставаться дома и не подходить к окнам. В социальных сетях Белгорода распространяются видеозаписи со звуками артиллерийских выстрелов. Также поступила информация о повреждении частного дома. Ситуация в городе остается напряженной из-за продолжающегося обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Российский военный корреспондент Александр Коц опубликовал видеозаписи, на которых четко слышны выстрелы снарядов. По его словам, украинские силы продолжают терроризировать и обстреливать Белгород, выпуская залпы по городу без каких-либо военных целей. В 8:04 по московскому времени 16 марта сирены ракетной опасности зазвучали в Белгороде и Белгородском районе. Вячеслав Гладков также призвал жителей не подходит к окнам и перейти в укрытие. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова связывает обстрелы мирного населения в Белгородской и Курской областях с попыткой Киева нарушить избирательный процесс и вызвать панику. Она призвала международных правозащитных организаций осудить диверсии, направленные против мирных жителей, передает РАПСИ. Обновлено в 18:02 по мск: ракетная опасность в Грайворонском ГО отменена.