16 марта 2024

Министр юстиции Эстонии, призывавший ограничить права россиян, подаст в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Москва, флаги, эстония, эстонский флаг
Министр юстиции Эстонии заявил об уходе в отставку после скандала с арендой Фото:

Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет, который призывал ограничить права россиян, подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Об этом он заявил порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR.

«Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции», — заявил Лаанет ERR. Кроме того, по заявлению экс-министра юстиции, к отставке его подтолкнули нападки на его близких со стороны общественности.

Сам коррупционный скандал возник в связи с тем, что еще в должности министра обороны Эстонии Лаанет арендовал квартиру у своего пасынка за государственные деньги. Его обвиняют в нарушении антикоррупционного закона и нанесении ущерба государству в размере 12 тысяч евро.

Калле Лаанет знаком россиянам тем, что пытался ограничить права российских граждан в Эстонии. В частности, разработанный его министерством юстиции законопроект ограничивал бы права голоса в местных выборах граждан, обладателей российского и белорусского гражданства.

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Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет, который призывал ограничить права россиян, подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Об этом он заявил порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR. «Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции», — заявил Лаанет ERR. Кроме того, по заявлению экс-министра юстиции, к отставке его подтолкнули нападки на его близких со стороны общественности. Сам коррупционный скандал возник в связи с тем, что еще в должности министра обороны Эстонии Лаанет арендовал квартиру у своего пасынка за государственные деньги. Его обвиняют в нарушении антикоррупционного закона и нанесении ущерба государству в размере 12 тысяч евро. Калле Лаанет знаком россиянам тем, что пытался ограничить права российских граждан в Эстонии. В частности, разработанный его министерством юстиции законопроект ограничивал бы права голоса в местных выборах граждан, обладателей российского и белорусского гражданства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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