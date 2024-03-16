Министр юстиции Эстонии, призывавший ограничить права россиян, подаст в отставку

Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет, который призывал ограничить права россиян, подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Об этом он заявил порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR.
«Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции», — заявил Лаанет ERR. Кроме того, по заявлению экс-министра юстиции, к отставке его подтолкнули нападки на его близких со стороны общественности.
Сам коррупционный скандал возник в связи с тем, что еще в должности министра обороны Эстонии Лаанет арендовал квартиру у своего пасынка за государственные деньги. Его обвиняют в нарушении антикоррупционного закона и нанесении ущерба государству в размере 12 тысяч евро.
Калле Лаанет знаком россиянам тем, что пытался ограничить права российских граждан в Эстонии. В частности, разработанный его министерством юстиции законопроект ограничивал бы права голоса в местных выборах граждан, обладателей российского и белорусского гражданства.
Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет, который призывал ограничить права россиян, подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Об этом он заявил порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR. «Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции», — заявил Лаанет ERR. Кроме того, по заявлению экс-министра юстиции, к отставке его подтолкнули нападки на его близких со стороны общественности. Сам коррупционный скандал возник в связи с тем, что еще в должности министра обороны Эстонии Лаанет арендовал квартиру у своего пасынка за государственные деньги. Его обвиняют в нарушении антикоррупционного закона и нанесении ущерба государству в размере 12 тысяч евро. Калле Лаанет знаком россиянам тем, что пытался ограничить права российских граждан в Эстонии. В частности, разработанный его министерством юстиции законопроект ограничивал бы права голоса в местных выборах граждан, обладателей российского и белорусского гражданства.