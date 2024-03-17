В Екатеринбурге в парке Маяковского устроили масленичные гуляния

Сожжение чучела Масленицы стало одним из самых популярных мероприятий дня в парке Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге широко встретили весну: одним из самых притягательных мест в последний день масленичных гуляний стал парк Маяковского. Ежегодно сюда приходят десятки тысяч горожан, чтобы поучаствовать в народных забавах и сжечь чучело. Как екатеринбуржцы гуляли в ЦПКиО — в фоторепортаже URA.RU.

Сразу на входе в парк гостей встречали яркие украшения и веселые скоморохи, которые подсказывали горожанам, где искать нужные локации. Кроме этого, в ЦПКиО звучала народная музыка — ложкари и баянисты устроили шоу, а театр «Игра» и «Коляда-театр» показали тематические спектакли.

Погреться в течение дня можно было в теплом павильоне, здесь же проходила ярмарка. Тем, кто собирался перекусить в парке Маяковского, предстояло выстоять длинные очереди — особой популярностью пользовались точки по продаже блинов и шашлыков.

Не обошлось и без традиционных масленичных забав: покорение столба, метание валенок, перетягивание каната и сражение на мягких мешках. Заглянуть на праздник успел даже мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

После на сцену вышел хэдлайнер Масленицы — музыкальная фолк-группа из Санкт-Петербурга «Отава Е», которая на концертах использует волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары. Горожанам настолько понравилось звучание, что они начали водить хоровод, в котором участвовали взрослые, дети и даже иностранцы, заглянувшие на праздник.

В финале праздника народ начал стекаться к главному фонтану, где протолкнуться было невозможно. Некоторым пришлось стоять на аллее и взбираться на снежные горки. Виной всему стали фаер-шоу и огромное горящее чучело Масленицы.

Также сегодня масленичные гуляния проходили в ТЦ «Радуга парк», где песни исполнял цыганский коллектив «Ритмы Ромэн», а в финале праздника разыграли мотоцикл T-LEOPARD. Кроме этого, в «Парке сказов» в Арамиле сожгли чучело Жар-птицы, высота которого достигла 12 метров. Инсталляция стала одним из самых высоких чучел в регионе.

Попасть в парк было той еще задачей Фото: Илья Московец © URA.RU

Нашлись смельчаки, которые разделись и решили доказать, что они могут забраться на столб Фото: Илья Московец © URA.RU

Покорять высоты вызвались и дети Фото: Илья Московец © URA.RU

Самым популярным местом с едой стал точка с блинами Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Атмосферу празднику добавляли народные коллективы Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Особенно публике понравилась группа «Отава Е» Фото: Илья Московец © URA.RU

Музыканты исполняли песни под звуки волынки и скрипки Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Сожжение чучела стало финальным аккордом праздника Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Некоторым пришлось смотреть на проводы зимы издалека Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU