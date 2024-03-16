По данным экзитполов Путин набирает 86,6% голосов в Пермском крае

По данным экзитполов на президентских выборах в Пермском крае Владимир Путин набирает 86,6% голосов избирателей. Об этом рассказали источники URA.RU, близкие к предвыборному штабу.
«Согласно данным экзитполов Владимир Путин за 15—17 марта набирает в Пермском крае 86,6% голосов. На втором месте — Николай Харитонов из КПРФ, за которого проголосовали 4,9% избирателей», — уточнил источник.
За Владислава Даванкова из партии «Новые люди» отдали голоса 4,6% жителей края. Леонид Слуцкий, ЛДПР получил 2,7% голосов. Испортили бюллетени 1,2% избирателей, свидетельствуют данные опроса граждан на выходе из избирательного участка.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в краевой избирком по теме публикации. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.