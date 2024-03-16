16 марта 2024

По данным экзитполов Путин набирает 86,6% голосов в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Избирательная комиссия в Госпитале Ветеранов Войн на Подлесной 6. Пермь, избирательная комиссия, избирательный участок
В Прикамье определился лидер голосования по результатам опросов Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

По данным экзитполов на президентских выборах в Пермском крае Владимир Путин набирает 86,6% голосов избирателей. Об этом рассказали источники URA.RU, близкие к предвыборному штабу.

«Согласно данным экзитполов Владимир Путин за 15—17 марта набирает в Пермском крае 86,6% голосов. На втором месте — Николай Харитонов из КПРФ, за которого проголосовали 4,9% избирателей», — уточнил источник.

За Владислава Даванкова из партии «Новые люди» отдали голоса 4,6% жителей края. Леонид Слуцкий, ЛДПР получил 2,7% голосов. Испортили бюллетени 1,2% избирателей, свидетельствуют данные опроса граждан на выходе из избирательного участка.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в краевой избирком по теме публикации. Ответ ожидается.

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По данным экзитполов на президентских выборах в Пермском крае Владимир Путин набирает 86,6% голосов избирателей. Об этом рассказали источники URA.RU, близкие к предвыборному штабу. «Согласно данным экзитполов Владимир Путин за 15—17 марта набирает в Пермском крае 86,6% голосов. На втором месте — Николай Харитонов из КПРФ, за которого проголосовали 4,9% избирателей», — уточнил источник. За Владислава Даванкова из партии «Новые люди» отдали голоса 4,6% жителей края. Леонид Слуцкий, ЛДПР получил 2,7% голосов. Испортили бюллетени 1,2% избирателей, свидетельствуют данные опроса граждан на выходе из избирательного участка. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в краевой избирком по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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