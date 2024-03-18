RusVesna: перед уходом из села в Запорожье ВСУ расстреляли пенсионеров

18 марта 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Армия Украины убила пенсионеров в селе Мирное Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия перед уход из села Мирное в Запорожской области расстреляли пенсионеров. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna). «Ранее в удерживаемый врагом населенный пункт заходили разведчики, которые и обнаружили в домах тела убитых пожилых людей», — передает telegram-канал . Это было обнаружено, когда ВС РФ провели рейд в селе Мирное. Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Мирное. По данным Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли до 895 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия перед уход из села Мирное в Запорожской области расстреляли пенсионеров. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna). «Ранее в удерживаемый врагом населенный пункт заходили разведчики, которые и обнаружили в домах тела убитых пожилых людей», — передает telegram-канал. Это было обнаружено, когда ВС РФ провели рейд в селе Мирное. Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Мирное. По данным Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли до 895 человек.