Армия Украины убила пенсионеров в селе Мирное
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия перед уход из села Мирное в Запорожской области расстреляли пенсионеров. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).
«Ранее в удерживаемый врагом населенный пункт заходили разведчики, которые и обнаружили в домах тела убитых пожилых людей», — передает
Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Мирное. По данным Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли до 895 человек.
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