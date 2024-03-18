RusVesna: перед уходом из села в Запорожье ВСУ расстреляли пенсионеров

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Армия Украины убила пенсионеров в селе Мирное Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия перед уход из села Мирное в Запорожской области расстреляли пенсионеров. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«Ранее в удерживаемый врагом населенный пункт заходили разведчики, которые и обнаружили в домах тела убитых пожилых людей», — передает telegram-канал. Это было обнаружено, когда ВС РФ провели рейд в селе Мирное.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Мирное. По данным Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли до 895 человек.

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Украинская армия перед уход из села Мирное в Запорожской области расстреляли пенсионеров. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna). «Ранее в удерживаемый врагом населенный пункт заходили разведчики, которые и обнаружили в домах тела убитых пожилых людей», — передает telegram-канал. Это было обнаружено, когда ВС РФ провели рейд в селе Мирное. Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Мирное. По данным Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли до 895 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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