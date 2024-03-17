17 марта 2024

В Челябинской области пройдут массовые проверки водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проезжая часть, водительское удостоверение, проверка на дороге, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Массовые проверки в регионе пройдут 20 марта Фото:

В Челябинской области 20 марта пройдут массовые проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей. Рейды организуют вблизи школ, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

«20 марта вблизи образовательных организаций будут проведены массовые проверки водителей по соблюдению правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей. Маршруты патрулирования приближены к местам массового пребывания детей», — сообщили в Госавтоинспекции.

За два месяца 2024 года в регионе произошло 60 ДТП с участием детей, в которых пострадали 67 несовершеннолетних. Рейды пройдут в рамках акции «Весенние каникулы». ГИБДД также будут организованы беседы с детьми и родителями о безопасности дорожного движения.

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В Челябинской области 20 марта пройдут массовые проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей. Рейды организуют вблизи школ, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. «20 марта вблизи образовательных организаций будут проведены массовые проверки водителей по соблюдению правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей. Маршруты патрулирования приближены к местам массового пребывания детей», — сообщили в Госавтоинспекции. За два месяца 2024 года в регионе произошло 60 ДТП с участием детей, в которых пострадали 67 несовершеннолетних. Рейды пройдут в рамках акции «Весенние каникулы». ГИБДД также будут организованы беседы с детьми и родителями о безопасности дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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