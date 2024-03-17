В Челябинской области пройдут массовые проверки водителей

В Челябинской области 20 марта пройдут массовые проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей. Рейды организуют вблизи школ, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.
«20 марта вблизи образовательных организаций будут проведены массовые проверки водителей по соблюдению правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей. Маршруты патрулирования приближены к местам массового пребывания детей», — сообщили в Госавтоинспекции.
За два месяца 2024 года в регионе произошло 60 ДТП с участием детей, в которых пострадали 67 несовершеннолетних. Рейды пройдут в рамках акции «Весенние каникулы». ГИБДД также будут организованы беседы с детьми и родителями о безопасности дорожного движения.
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