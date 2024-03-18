18 марта 2024

Власти Нижневартовска закупят новые общественные туалеты для города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые общественные туалеты. Екатеринбург , туалет, туалетная комната
Власти Нижневартовска закупят уборные для города Фото:

Департамент ЖКХ Нижневартовска планирует закупку модульных туалетов для их размещения на территории городского парка и Комсомольского озера. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С целью создания комфортных условий для жителей города, а также поддержания санитарного состояния территории города департаментом ЖКХ администрации города прорабатывается вопрос о приобретении и установке модульных туалетов на территории городского парка и Комсомольского озера», — рассказали в мэрии Нижневартовска. Сейчас туалеты на территории Комсомольского озера устанавливаются только на время проведения массовых мероприятий и в летний период.

Также в городской пресс-службе сообщили, что круглогодичный общественный туалет расположен на Западном промышленном узле, панель 22 по улице Индустриальная, 4. Еще одна уборная установлена на набережной Оби в створе улиц Чапаева и Ханты-Мансийская. Однако работает городской объект только с мая по октябрь. Биотуалеты расположены по улице Интернациональной, 32/П, строение 1, а также на конечных остановках общественного транспорта: «У Северной рощи» и НДРСУ.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Нижневартовска пожаловались на отсутствие в общественных местах города уборных. В частности, вартовчане недовольны тем, что убрали биотуалеты, расположенные на территории Комсомольского озера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамент ЖКХ Нижневартовска планирует закупку модульных туалетов для их размещения на территории городского парка и Комсомольского озера. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «С целью создания комфортных условий для жителей города, а также поддержания санитарного состояния территории города департаментом ЖКХ администрации города прорабатывается вопрос о приобретении и установке модульных туалетов на территории городского парка и Комсомольского озера», — рассказали в мэрии Нижневартовска. Сейчас туалеты на территории Комсомольского озера устанавливаются только на время проведения массовых мероприятий и в летний период. Также в городской пресс-службе сообщили, что круглогодичный общественный туалет расположен на Западном промышленном узле, панель 22 по улице Индустриальная, 4. Еще одна уборная установлена на набережной Оби в створе улиц Чапаева и Ханты-Мансийская. Однако работает городской объект только с мая по октябрь. Биотуалеты расположены по улице Интернациональной, 32/П, строение 1, а также на конечных остановках общественного транспорта: «У Северной рощи» и НДРСУ. Ранее URA.RU писало о том, что жители Нижневартовска пожаловались на отсутствие в общественных местах города уборных. В частности, вартовчане недовольны тем, что убрали биотуалеты, расположенные на территории Комсомольского озера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...