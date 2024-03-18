Власти Нижневартовска закупят новые общественные туалеты для города

Департамент ЖКХ Нижневартовска планирует закупку модульных туалетов для их размещения на территории городского парка и Комсомольского озера. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.
«С целью создания комфортных условий для жителей города, а также поддержания санитарного состояния территории города департаментом ЖКХ администрации города прорабатывается вопрос о приобретении и установке модульных туалетов на территории городского парка и Комсомольского озера», — рассказали в мэрии Нижневартовска. Сейчас туалеты на территории Комсомольского озера устанавливаются только на время проведения массовых мероприятий и в летний период.
Также в городской пресс-службе сообщили, что круглогодичный общественный туалет расположен на Западном промышленном узле, панель 22 по улице Индустриальная, 4. Еще одна уборная установлена на набережной Оби в створе улиц Чапаева и Ханты-Мансийская. Однако работает городской объект только с мая по октябрь. Биотуалеты расположены по улице Интернациональной, 32/П, строение 1, а также на конечных остановках общественного транспорта: «У Северной рощи» и НДРСУ.
Ранее URA.RU писало о том, что жители Нижневартовска пожаловались на отсутствие в общественных местах города уборных. В частности, вартовчане недовольны тем, что убрали биотуалеты, расположенные на территории Комсомольского озера.
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