Жители Нижневартовска жалуются на отсутствие общественных туалетов

Жители Нижневартовска жалуются на отсутствие в общественных местах города уборных. В частности, вартовчане недовольны тем, что убрали биотуалеты, расположенные на территории Комсомольского озера. Своим возмущением с журналистом URA.RU поделилась местная жительница.
«В городе совсем нет общественных туалетов. Единственный, о котором я знаю, находится на набережной. Раньше еще были кабинки на территории Комсомольского озера, причем штук пять. Сейчас и их убрали. Вместо старых привезли два новых биотуалета, но они закрыты на замок, и обычным людям недоступны», — рассказала вартовчанка.
По словам женщины, такие условия крайне неудобны для жителей города, так как на озере всегда много отдыхающих, а также расположен маршрут терренкура (пешая тренировка на выносливость, — прим. редакции). В качестве альтернативы, люди вынуждены проситься в уборные биатлонного центра и спорткомплекса «Юбилейный».
Корреспондент агентства направил запрос в мэрию Нижневартовска, чтобы узнать, планируется ли закупка новых биотуалетов. На момент публикации материала, ответ в адрес редакции не поступил.
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