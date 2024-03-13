13 марта 2024

Жители Нижневартовска жалуются на отсутствие общественных туалетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые общественные туалеты. Екатеринбург , уличный туалет, общественный туалет, новый туалет
В Нижневартовске недостаток общественных уборных Фото:

Жители Нижневартовска жалуются на отсутствие в общественных местах города уборных. В частности, вартовчане недовольны тем, что убрали биотуалеты, расположенные на территории Комсомольского озера. Своим возмущением с журналистом URA.RU поделилась местная жительница.

«В городе совсем нет общественных туалетов. Единственный, о котором я знаю, находится на набережной. Раньше еще были кабинки на территории Комсомольского озера, причем штук пять. Сейчас и их убрали. Вместо старых привезли два новых биотуалета, но они закрыты на замок, и обычным людям недоступны», — рассказала вартовчанка.

По словам женщины, такие условия крайне неудобны для жителей города, так как на озере всегда много отдыхающих, а также расположен маршрут терренкура (пешая тренировка на выносливость, — прим. редакции). В качестве альтернативы, люди вынуждены проситься в уборные биатлонного центра и спорткомплекса «Юбилейный».

Корреспондент агентства направил запрос в мэрию Нижневартовска, чтобы узнать, планируется ли закупка новых биотуалетов. На момент публикации материала, ответ в адрес редакции не поступил.

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Жители Нижневартовска жалуются на отсутствие в общественных местах города уборных. В частности, вартовчане недовольны тем, что убрали биотуалеты, расположенные на территории Комсомольского озера. Своим возмущением с журналистом URA.RU поделилась местная жительница. «В городе совсем нет общественных туалетов. Единственный, о котором я знаю, находится на набережной. Раньше еще были кабинки на территории Комсомольского озера, причем штук пять. Сейчас и их убрали. Вместо старых привезли два новых биотуалета, но они закрыты на замок, и обычным людям недоступны», — рассказала вартовчанка. По словам женщины, такие условия крайне неудобны для жителей города, так как на озере всегда много отдыхающих, а также расположен маршрут терренкура (пешая тренировка на выносливость, — прим. редакции). В качестве альтернативы, люди вынуждены проситься в уборные биатлонного центра и спорткомплекса «Юбилейный». Корреспондент агентства направил запрос в мэрию Нижневартовска, чтобы узнать, планируется ли закупка новых биотуалетов. На момент публикации материала, ответ в адрес редакции не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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