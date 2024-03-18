18 марта 2024

Основателя пермской сети «Захоти» Игоря Отинова признали банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд признал должника банкротом и ввел процедуру реализации его имущества
Суд признал должника банкротом и ввел процедуру реализации его имущества Фото:

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом основателя торговой сети «Захоти» Игоря Отинова. Общая сумма его долгов перед кредиторами составляет более 23 млн рублей. Это кредиты, полученные Отиновым и его компанией «Паритет-Продукт Р», которая являлась оператором сети.

«Арбитражный суд Пермского края решил — признать Отинова Игоря Геннадьевича банкротом и ввести в отношении него процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. Утвердить финансовым управляющим Отинова арбитражного управляющего Александра Железинского. Обязать его опубликовать сведения о процедуре реализации имущества. Доказательства представить суду», — сообщается в судебной картотеке.

Летом 2023 года с требованием о признании Игоря Отинова банкротом в суд обратилось ПАО Банк «Финансовая корпорация “Открытие”». Свои претензии банк обосновал невыплаченными кредитами, полученными Игорем Отиновым и его компанией «Паритет-Продукт Р», которая управляла сетью «Захоти». Она специализируется на реализации мясных и молочных продуктов. По данным сервиса «ДубльГИС», в 2024 году в краевой столице работают четыре фирменных магазина сети. Ранее их было 13.

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Арбитражный суд Пермского края признал банкротом основателя торговой сети «Захоти» Игоря Отинова. Общая сумма его долгов перед кредиторами составляет более 23 млн рублей. Это кредиты, полученные Отиновым и его компанией «Паритет-Продукт Р», которая являлась оператором сети. «Арбитражный суд Пермского края решил — признать Отинова Игоря Геннадьевича банкротом и ввести в отношении него процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. Утвердить финансовым управляющим Отинова арбитражного управляющего Александра Железинского. Обязать его опубликовать сведения о процедуре реализации имущества. Доказательства представить суду», — сообщается в судебной картотеке. Летом 2023 года с требованием о признании Игоря Отинова банкротом в суд обратилось ПАО Банк «Финансовая корпорация “Открытие”». Свои претензии банк обосновал невыплаченными кредитами, полученными Игорем Отиновым и его компанией «Паритет-Продукт Р», которая управляла сетью «Захоти». Она специализируется на реализации мясных и молочных продуктов. По данным сервиса «ДубльГИС», в 2024 году в краевой столице работают четыре фирменных магазина сети. Ранее их было 13.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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