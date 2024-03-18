Основателя пермской сети «Захоти» Игоря Отинова признали банкротом

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом основателя торговой сети «Захоти» Игоря Отинова. Общая сумма его долгов перед кредиторами составляет более 23 млн рублей. Это кредиты, полученные Отиновым и его компанией «Паритет-Продукт Р», которая являлась оператором сети.
«Арбитражный суд Пермского края решил — признать Отинова Игоря Геннадьевича банкротом и ввести в отношении него процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. Утвердить финансовым управляющим Отинова арбитражного управляющего Александра Железинского. Обязать его опубликовать сведения о процедуре реализации имущества. Доказательства представить суду», — сообщается в судебной картотеке.
Летом 2023 года с требованием о признании Игоря Отинова банкротом в суд обратилось ПАО Банк «Финансовая корпорация “Открытие”». Свои претензии банк обосновал невыплаченными кредитами, полученными Игорем Отиновым и его компанией «Паритет-Продукт Р», которая управляла сетью «Захоти». Она специализируется на реализации мясных и молочных продуктов. По данным сервиса «ДубльГИС», в 2024 году в краевой столице работают четыре фирменных магазина сети. Ранее их было 13.
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