В Свердловской области зарезали мать двоих детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение крыши в центре для бездомных. Челябинск, следственный комитет, ск
На место ЧП работали силовики Фото:

В Заречном (Свердловская область) в доме на улице Клары Цеткин, 23 зарезали мать двоих детей. Об этом URA.RU сообщил источник из экстренных структур.

«Это произошло 18 марта. Предположительно, убийство произошло на почве ревности. У женщины было двое детей», — пояснил собеседник агентства. Погибшей было около 40 лет.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.

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В Заречном (Свердловская область) в доме на улице Клары Цеткин, 23 зарезали мать двоих детей. Об этом URA.RU сообщил источник из экстренных структур. «Это произошло 18 марта. Предположительно, убийство произошло на почве ревности. У женщины было двое детей», — пояснил собеседник агентства. Погибшей было около 40 лет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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