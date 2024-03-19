В Свердловской области зарезали мать двоих детей

На место ЧП работали силовики
В Заречном (Свердловская область) в доме на улице Клары Цеткин, 23 зарезали мать двоих детей. Об этом URA.RU сообщил источник из экстренных структур.
«Это произошло 18 марта. Предположительно, убийство произошло на почве ревности. У женщины было двое детей», — пояснил собеседник агентства. Погибшей было около 40 лет.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.
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