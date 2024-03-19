В Челябинской области резко возрастет опасность пожаров в лесах и на полях

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, пламя, ландшафтный пожар
Нередко пожарам способствует пал сухой травы Фото:

В Челябинской области в мае и июне увеличится опасность пожаров в лесах и на полях. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесооохрана».

«Повышенная опасность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в мае в центральной и восточной части Челябинской области. В июне — в южной части области», — сообщили в пресс-службе учреждения.

Прогноз разработан на основе многолетних данных федеральной Авиалесоохраны о горимости лесов и данных гидрометеорологической обстановки на январь—февраль, данных предварительного долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России. В Рослесхозе и Авиалесоохране обратили особое внимание на необходимость снижения рисков самовольных палов сухой травы, ухудшающих весной пожарную обстановку на всех природных, в том числе лесных территориях, а также в населенных пунктах и дачных сообществах.

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В Челябинской области в мае и июне увеличится опасность пожаров в лесах и на полях. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесооохрана». «Повышенная опасность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в мае в центральной и восточной части Челябинской области. В июне — в южной части области», — сообщили в пресс-службе учреждения. Прогноз разработан на основе многолетних данных федеральной Авиалесоохраны о горимости лесов и данных гидрометеорологической обстановки на январь—февраль, данных предварительного долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России. В Рослесхозе и Авиалесоохране обратили особое внимание на необходимость снижения рисков самовольных палов сухой травы, ухудшающих весной пожарную обстановку на всех природных, в том числе лесных территориях, а также в населенных пунктах и дачных сообществах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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