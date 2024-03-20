«Дочка» «Газпрома» в ХМАО за год увеличила прибыль на 300 миллионов рублей

«Газпром трангаз Сургут» заработал 1,2 миллиарда рублей за 2023 год Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Компания «Газпром трангаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) за год увеличила прибыль на 300 миллионов рублей. В 2023 году предприятие заработало 1, 2 млрд рублей, в 2022-м это показатель был равен 900 миллионам рублей.

«Чистая прибыль ООО „Газпром трангаз Сургут“ за 2023 год составила 1 242 376 000 рублей. Чистая прибыль за 2022 год — 907 824 000 руб.», указано в бухгалтерском отчете, представленном на государственном информационном ресурсе финансовой отчетности Федеральной налоговой службы.

Положительный финансовый результат компании удалось получить при условии снижения выручки и прибыли от продаж. Всего выручка компании за 2023 год до вычета всех расходов составила более 109 миллиардов рублей.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин разрешил дочерним обществам «Газпрома» в ХМАО самим решать вопрос о публикации отчетов о результатах производственной деятельности. Самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащей раскрытию и предоставлению, разрешили компаниям «Евротек-Югра», «Газпром трансгаз Сургут», «Газпром трансгаз Югорск».