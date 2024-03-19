В Пермском крае отремонтируют декорации к фильму «Сердце Пармы» за 10 млн рублей

Декорации к фильму «Сердце Пармы», которые расположены в Губахе (Пермский край), планируют отреставрировать. Работы оценили в 10 млн рублей.
«В Пермском крае в этом году планируется отремонтировать декорации к фильму „Сердце Пармы“. На текущий момент составлена смета на минимально необходимый объем работ. Стоимость работ составит не менее 10 млн рублей», — пишет «Текст» со ссылкой на администрацию города Губахи. Уточняется, что эта стоимость включает укрепление стены декорации.
Декорации к фильму «Сердце Пармы» представляют собой 84-метровую деревянную крепость, храм и кельи XV века. Комплекс регулярно включают в программу экскурсионных маршрутов, так как он очень популярен среди туристов.
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