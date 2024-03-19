19 марта 2024

В Пермском крае отремонтируют декорации к фильму «Сердце Пармы» за 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Всесезонный курорт Губаха. Пермский край. Пермь, славяне, идолы, деревянные боги
Декорации расположены в Губахе Фото:

Декорации к фильму «Сердце Пармы», которые расположены в Губахе (Пермский край), планируют отреставрировать. Работы оценили в 10 млн рублей.

«В Пермском крае в этом году планируется отремонтировать декорации к фильму „Сердце Пармы“. На текущий момент составлена смета на минимально необходимый объем работ. Стоимость работ составит не менее 10 млн рублей», — пишет «Текст» со ссылкой на администрацию города Губахи. Уточняется, что эта стоимость включает укрепление стены декорации.

Декорации к фильму «Сердце Пармы» представляют собой 84-метровую деревянную крепость, храм и кельи XV века. Комплекс регулярно включают в программу экскурсионных маршрутов, так как он очень популярен среди туристов.

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Декорации к фильму «Сердце Пармы», которые расположены в Губахе (Пермский край), планируют отреставрировать. Работы оценили в 10 млн рублей. «В Пермском крае в этом году планируется отремонтировать декорации к фильму „Сердце Пармы“. На текущий момент составлена смета на минимально необходимый объем работ. Стоимость работ составит не менее 10 млн рублей», — пишет «Текст» со ссылкой на администрацию города Губахи. Уточняется, что эта стоимость включает укрепление стены декорации. Декорации к фильму «Сердце Пармы» представляют собой 84-метровую деревянную крепость, храм и кельи XV века. Комплекс регулярно включают в программу экскурсионных маршрутов, так как он очень популярен среди туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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