В пробке застряли автобусы и легковушки
В Перми на подъезде к Коммунальному мосту вечером 12 сентября образовался затор из-за нескольких ДТП. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Пробка возле Коммунального моста, если ехать с правого берега. На коротком участке — сразу четыре ДТП. Движемся еле-еле», — сообщили собеседники информационного агентства.
Эти данные были подтверждены сервисом «Яндекс.Карты». На момент публикации дорожная ситуация стабилизировать.
Движение также было осложнено проведением дорожных работ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!