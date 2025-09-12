Четыре ДТП парализовали движение на Коммунальном мосту в Перми. Фото

В пробке застряли автобусы и легковушки
В пробке застряли автобусы и легковушки Фото:

В Перми на подъезде к Коммунальному мосту вечером 12 сентября образовался затор из-за нескольких ДТП. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Пробка возле Коммунального моста, если ехать с правого берега. На коротком участке — сразу четыре ДТП. Движемся еле-еле», — сообщили собеседники информационного агентства.

Эти данные были подтверждены сервисом «Яндекс.Карты». На момент публикации дорожная ситуация стабилизировать.

Движение также было осложнено проведением дорожных работ
Движение также было осложнено проведением дорожных работ
Фото:

