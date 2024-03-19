Бешеный пермский грызун трижды пытался отгрызть промежность мужчине. Фото

20 марта 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Ученые подозревают, что у нападавшего грызуна бешенство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Чернушинском районе (Пермский край) на местного жителя напал грызун. Животное три раза пыталось напасть и укусить его за промежность. «Шел по сельской дороге, заметил на обочине грызуна. Старался держаться от него подальше и стал обходить животное. Оно поворачивается ко мне мордой. В какой-то момент как прыгнет! И летит в мою сторону в виде мехового шарика, метит в промежность. Ногой ее в полете откинул, как мячик. Она опять летит на меня. И так раза три или четыре», — пишет 59.ru со ссылкой на слова мужчины. Пермяк сделал фотографии животного. По словам ассистента кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Романа Харина, это была ондатра. Зверь ведет полуводный образ жизни. Человека мог принять за большого зверя, почувствовать, что он опасен, и напасть. Ученый отметил, что обычно ондатры убегают от опасности. Председатель совета Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Юрий Хохлов предположил, что у животное болело бешенством, поэтому напало на человека. Ондатра три раза пыталась укусить мужчину Фото из группы «Чернушка ВКонтакте» в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чернушинском районе (Пермский край) на местного жителя напал грызун. Животное три раза пыталось напасть и укусить его за промежность. «Шел по сельской дороге, заметил на обочине грызуна. Старался держаться от него подальше и стал обходить животное. Оно поворачивается ко мне мордой. В какой-то момент как прыгнет! И летит в мою сторону в виде мехового шарика, метит в промежность. Ногой ее в полете откинул, как мячик. Она опять летит на меня. И так раза три или четыре», — пишет 59.ru со ссылкой на слова мужчины. Пермяк сделал фотографии животного. По словам ассистента кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Романа Харина, это была ондатра. Зверь ведет полуводный образ жизни. Человека мог принять за большого зверя, почувствовать, что он опасен, и напасть. Ученый отметил, что обычно ондатры убегают от опасности. Председатель совета Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Юрий Хохлов предположил, что у животное болело бешенством, поэтому напало на человека.