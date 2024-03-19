19 марта 2024

Бешеный пермский грызун трижды пытался отгрызть промежность мужчине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крысы на помойке. Екатеринбург, вредители, крыса, грызуны
Ученые подозревают, что у нападавшего грызуна бешенство Фото:

В Чернушинском районе (Пермский край) на местного жителя напал грызун. Животное три раза пыталось напасть и укусить его за промежность.

«Шел по сельской дороге, заметил на обочине грызуна. Старался держаться от него подальше и стал обходить животное. Оно поворачивается ко мне мордой. В какой-то момент как прыгнет! И летит в мою сторону в виде мехового шарика, метит в промежность. Ногой ее в полете откинул, как мячик. Она опять летит на меня. И так раза три или четыре», — пишет 59.ru со ссылкой на слова мужчины.

Пермяк сделал фотографии животного. По словам ассистента кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Романа Харина, это была ондатра. Зверь ведет полуводный образ жизни. Человека мог принять за большого зверя, почувствовать, что он опасен, и напасть. Ученый отметил, что обычно ондатры убегают от опасности. Председатель совета Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Юрий Хохлов предположил, что у животное болело бешенством, поэтому напало на человека.

Ондатра три раза пыталась укусить мужчину
Ондатра три раза пыталась укусить мужчину

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В Чернушинском районе (Пермский край) на местного жителя напал грызун. Животное три раза пыталось напасть и укусить его за промежность. «Шел по сельской дороге, заметил на обочине грызуна. Старался держаться от него подальше и стал обходить животное. Оно поворачивается ко мне мордой. В какой-то момент как прыгнет! И летит в мою сторону в виде мехового шарика, метит в промежность. Ногой ее в полете откинул, как мячик. Она опять летит на меня. И так раза три или четыре», — пишет 59.ru со ссылкой на слова мужчины. Пермяк сделал фотографии животного. По словам ассистента кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Романа Харина, это была ондатра. Зверь ведет полуводный образ жизни. Человека мог принять за большого зверя, почувствовать, что он опасен, и напасть. Ученый отметил, что обычно ондатры убегают от опасности. Председатель совета Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Юрий Хохлов предположил, что у животное болело бешенством, поэтому напало на человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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