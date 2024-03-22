Соратнику Геры ЖБИ запретили звонить и заходить в интернет

22 марта 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Суд состоялся 22 марта Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Екатеринбуржцу Александру Дискову (прозвище Фартовый), которого считают соратником авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт), запрещено заходить в интернет и звонить. Об этом URA.RU стало известно в ходе суда, на котором рассматривают жалобу потерпевших на меру пресечения подсудимого. В начале марта Дисков был переведен под домашний арест до 21 апреля. Ему запрещено общаться по своему делу со всеми, кроме адвоката и близких. Тогда же суд запретил ему заходить в интернет и звонить (экстренные звонки разрешены). Дисков был задержан в ноябре 2023 года. Причиной стал конфликт возле заведения, во время которого Фартовый открыл стрельбу и побил оппонентов. Друзья Дискова заявляли, что это была провокация со стороны недоброжелателей. Фартового называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета Германа Гардта. Якобы после его смерти он подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает связь с криминальным миром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцу Александру Дискову (прозвище Фартовый), которого считают соратником авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт), запрещено заходить в интернет и звонить. Об этом URA.RU стало известно в ходе суда, на котором рассматривают жалобу потерпевших на меру пресечения подсудимого. В начале марта Дисков был переведен под домашний арест до 21 апреля. Ему запрещено общаться по своему делу со всеми, кроме адвоката и близких. Тогда же суд запретил ему заходить в интернет и звонить (экстренные звонки разрешены). Дисков был задержан в ноябре 2023 года. Причиной стал конфликт возле заведения, во время которого Фартовый открыл стрельбу и побил оппонентов. Друзья Дискова заявляли, что это была провокация со стороны недоброжелателей. Фартового называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета Германа Гардта. Якобы после его смерти он подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает связь с криминальным миром.