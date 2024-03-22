Соратнику Геры ЖБИ запретили звонить и заходить в интернет

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Суд состоялся 22 марта Фото:

Екатеринбуржцу Александру Дискову (прозвище Фартовый), которого считают соратником авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт), запрещено заходить в интернет и звонить. Об этом URA.RU стало известно в ходе суда, на котором рассматривают жалобу потерпевших на меру пресечения подсудимого.

В начале марта Дисков был переведен под домашний арест до 21 апреля. Ему запрещено общаться по своему делу со всеми, кроме адвоката и близких. Тогда же суд запретил ему заходить в интернет и звонить (экстренные звонки разрешены).

Дисков был задержан в ноябре 2023 года. Причиной стал конфликт возле заведения, во время которого Фартовый открыл стрельбу и побил оппонентов. Друзья Дискова заявляли, что это была провокация со стороны недоброжелателей.

Фартового называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета Германа Гардта. Якобы после его смерти он подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает связь с криминальным миром.

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Екатеринбуржцу Александру Дискову (прозвище Фартовый), которого считают соратником авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт), запрещено заходить в интернет и звонить. Об этом URA.RU стало известно в ходе суда, на котором рассматривают жалобу потерпевших на меру пресечения подсудимого. В начале марта Дисков был переведен под домашний арест до 21 апреля. Ему запрещено общаться по своему делу со всеми, кроме адвоката и близких. Тогда же суд запретил ему заходить в интернет и звонить (экстренные звонки разрешены). Дисков был задержан в ноябре 2023 года. Причиной стал конфликт возле заведения, во время которого Фартовый открыл стрельбу и побил оппонентов. Друзья Дискова заявляли, что это была провокация со стороны недоброжелателей. Фартового называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета Германа Гардта. Якобы после его смерти он подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает связь с криминальным миром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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