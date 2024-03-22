22 марта 2024

КХЛ не стала отменять матч «Автомобилиста» и СКА из-за теракта в «Крокусе»

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КХЛ 2019/2020: ХК "Автомобилист" - ХК "Локомотив". Екатеринбург, логотип, хк автомобилист, хоккей
Матч «Автомобилист» — СКА начнется с минуты молчания Фото:
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Четвертая игра серии ХК «Автомобилист» — СКА пройдет в субботу, 23 марта. Это состязание Командная хоккейная лига (КХЛ) не стала отменять, несмотря на перенос других матчей из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Информацию о предстоящем соревновании URA.RU подтвердили в пресс-службе «Автомобилиста».

«Четвертая игра серии „Автомобилист“ — СКА состоится в субботу, 23 марта, и начнется с минуты молчания. На матче будут приняты усиленные меры безопасности», — говорится в telegram-канале КХЛ. Все развлекательные активности на матче будут отменены.

Четвертый матч второй стадии Кубка Гагарина «Спартак» — «Металлург», который должен был пройти 23 марта, отменен. О новой дате КХЛ сообщит позже.

В ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге отменена работа фан-зоны клуба «Автомобилист», где фанаты смотрели матчи команды на большом экране. Также в Свердловской области было отменено больше 100 развлекательных мероприятий в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Подробнее о трагедии — в онлайн-трансляции агентства.

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Четвертая игра серии ХК «Автомобилист» — СКА пройдет в субботу, 23 марта. Это состязание Командная хоккейная лига (КХЛ) не стала отменять, несмотря на перенос других матчей из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Информацию о предстоящем соревновании URA.RU подтвердили в пресс-службе «Автомобилиста». «Четвертая игра серии „Автомобилист“ — СКА состоится в субботу, 23 марта, и начнется с минуты молчания. На матче будут приняты усиленные меры безопасности», — говорится в telegram-канале КХЛ. Все развлекательные активности на матче будут отменены. Четвертый матч второй стадии Кубка Гагарина «Спартак» — «Металлург», который должен был пройти 23 марта, отменен. О новой дате КХЛ сообщит позже. В ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге отменена работа фан-зоны клуба «Автомобилист», где фанаты смотрели матчи команды на большом экране. Также в Свердловской области было отменено больше 100 развлекательных мероприятий в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Подробнее о трагедии — в онлайн-трансляции агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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