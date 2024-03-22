В Ханты-Мансийске вице-президент кинофестиваля «Дух огня» Мария Зверева возложила цветы в память о погибших после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве. Информация размещена властями округа в соцсети.
«Наш фестиваль должен был начаться сегодня…, но естественно мы его отменили, потому что пришла такая трагическая для нас для всех весть. Мы видим, что никто не отменил билеты, все приехали на фестиваль и пришли сюда к памятнику. Мы скорбим, мы все вместе против зла», — поделилась Зверева. Видео опубликовано в telegram-канале властей Югры. Она также добавила, что в такие тяжелые моменты искусство может стать еще важнее. Оно объединит участников и зрителей в борьбе со злом.
В Югре отменены все развлекательные мероприятия. Зимние игры паралимпийцев и кинофестиваль «Дух Огня» решено провести в закрытом режиме, без зрителей и болельщиков.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 93 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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