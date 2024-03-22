Вице-президент кинофестиваля в ХМАО почтила память жертв теракта в «Крокусе». Видео

23 марта 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Зверева считает, что искусство поможет в борьбе со злом Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Ханты-Мансийске вице-президент кинофестиваля «Дух огня» Мария Зверева возложила цветы в память о погибших после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве. Информация размещена властями округа в соцсети. «Наш фестиваль должен был начаться сегодня…, но естественно мы его отменили, потому что пришла такая трагическая для нас для всех весть. Мы видим, что никто не отменил билеты, все приехали на фестиваль и пришли сюда к памятнику. Мы скорбим, мы все вместе против зла», — поделилась Зверева. Видео опубликовано в telegram-канале властей Югры. Она также добавила, что в такие тяжелые моменты искусство может стать еще важнее. Оно объединит участников и зрителей в борьбе со злом. В Югре отменены все развлекательные мероприятия. Зимние игры паралимпийцев и кинофестиваль «Дух Огня» решено провести в закрытом режиме, без зрителей и болельщиков. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 93 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске вице-президент кинофестиваля «Дух огня» Мария Зверева возложила цветы в память о погибших после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве. Информация размещена властями округа в соцсети. «Наш фестиваль должен был начаться сегодня…, но естественно мы его отменили, потому что пришла такая трагическая для нас для всех весть. Мы видим, что никто не отменил билеты, все приехали на фестиваль и пришли сюда к памятнику. Мы скорбим, мы все вместе против зла», — поделилась Зверева. Видео опубликовано в telegram-канале властей Югры. Она также добавила, что в такие тяжелые моменты искусство может стать еще важнее. Оно объединит участников и зрителей в борьбе со злом. В Югре отменены все развлекательные мероприятия. Зимние игры паралимпийцев и кинофестиваль «Дух Огня» решено провести в закрытом режиме, без зрителей и болельщиков. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 93 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.