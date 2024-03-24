Лавров: Европа полностью «легла» под США

24 марта 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Европейские лидеры не думают об интересах своих стран, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европа полностью подчинена США, при этом руководители стран Евросоюза (ЕС) не придают приоритета национальным интересам своих стран. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. «Европа полностью „легла“ под США. Нет никакой самостоятельности», — приводит слова Лаврова официальный сайт МИД. Он добавил, что руководители стран ЕС подчиняют свои государства «единому коллективному западному требованию». Евросоюз стал склочной организацией, где на первое место ставятся личные политические планы и интриги, а не интересы своих народов и государств, заключил Лавров. Президент России Владимир Путин пошутил над зависимой от США Европой. Он заявил, что европейские политики зависят от Вашингтона настолько, что даже если им прикажут повеситься, они будут спрашивать, можно ли это сделать на веревках национального производства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европа полностью подчинена США, при этом руководители стран Евросоюза (ЕС) не придают приоритета национальным интересам своих стран. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. «Европа полностью „легла“ под США. Нет никакой самостоятельности», — приводит слова Лаврова официальный сайт МИД. Он добавил, что руководители стран ЕС подчиняют свои государства «единому коллективному западному требованию». Евросоюз стал склочной организацией, где на первое место ставятся личные политические планы и интриги, а не интересы своих народов и государств, заключил Лавров. Президент России Владимир Путин пошутил над зависимой от США Европой. Он заявил, что европейские политики зависят от Вашингтона настолько, что даже если им прикажут повеситься, они будут спрашивать, можно ли это сделать на веревках национального производства.