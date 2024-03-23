Кинотеатры Екатеринбурга отказались от комедий из-за теракта в «Крокусе»

24 марта 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Несколько кинотеатров закрылись вовсе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Как минимум в четырех кинотеатрах Екатеринбурга из проката убрали комедийные фильмы, еще несколько площадок закрылись вовсе — на фоне всероссийского траура, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Об это узнал корреспондент URA.RU, обзвонив сети. «Мы сегодня работаем, но из проката убрали комедии, также перед фильмом заставка „скорбим“. Такую рекомендацию получили от властей», — рассказал директор кинотеатра «Премьер зал» (находится в ТЦ «Гранат»). Об отказе от комедий сказали также в «Континент Синема» (ТРК «КомсоМолл») и «Кинодом» (ТРК Глобус). До кинотеатра в ТЦ Veer Mall дозвониться не удалось, но, судя по сайту, веселого кино в показе нет. В кинотеатрах «Гринвич Синема» (ТРК «Гринвич») и «Пассаж Синема» (ТРЦ «Пассаж») рассказали, что работают штатно и никаких рекомендаций от чиновников не получали. В кинотеатре «Киномакс» (ТРЦ «Мегаполис») заявили, что закрылись на неопределенное время и ждут установки от руководства, а на сайтах кинотеатров «Prada 3D» (ТРК «Академический»), «Каро» (ТРЦ «Радуга Парк») и «Дом кино» сказано, что они закрыты 23 и 24 марта. Не удалось дозвониться до кинотеатра «Синема парк» (ТРК «Алатырь»), информации о закрытии или ограничения на сайте нет. 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холл» четверо открыли огонь по безоружным людям. В результате стрельбы, по последним данным, погибли 133 человека. Подозреваемые задержаны. Антитеррористическая комиссия Свердловской области постановила отменить развлекательные мероприятия до 13 мая. Разъясняя это решение, источник URA.RU рассказывал, что совершенно точно будут отменены концерты и выставки, а владельцам кинотеатров лишь разошлют рекомендации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как минимум в четырех кинотеатрах Екатеринбурга из проката убрали комедийные фильмы, еще несколько площадок закрылись вовсе — на фоне всероссийского траура, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Об это узнал корреспондент URA.RU, обзвонив сети. «Мы сегодня работаем, но из проката убрали комедии, также перед фильмом заставка „скорбим“. Такую рекомендацию получили от властей», — рассказал директор кинотеатра «Премьер зал» (находится в ТЦ «Гранат»). Об отказе от комедий сказали также в «Континент Синема» (ТРК «КомсоМолл») и «Кинодом» (ТРК Глобус). До кинотеатра в ТЦ Veer Mall дозвониться не удалось, но, судя по сайту, веселого кино в показе нет. В кинотеатрах «Гринвич Синема» (ТРК «Гринвич») и «Пассаж Синема» (ТРЦ «Пассаж») рассказали, что работают штатно и никаких рекомендаций от чиновников не получали. В кинотеатре «Киномакс» (ТРЦ «Мегаполис») заявили, что закрылись на неопределенное время и ждут установки от руководства, а на сайтах кинотеатров «Prada 3D» (ТРК «Академический»), «Каро» (ТРЦ «Радуга Парк») и «Дом кино» сказано, что они закрыты 23 и 24 марта. Не удалось дозвониться до кинотеатра «Синема парк» (ТРК «Алатырь»), информации о закрытии или ограничения на сайте нет. 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холл» четверо открыли огонь по безоружным людям. В результате стрельбы, по последним данным, погибли 133 человека. Подозреваемые задержаны. Антитеррористическая комиссия Свердловской области постановила отменить развлекательные мероприятия до 13 мая. Разъясняя это решение, источник URA.RU рассказывал, что совершенно точно будут отменены концерты и выставки, а владельцам кинотеатров лишь разошлют рекомендации.