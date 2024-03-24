В ХМАО объявлена актировка для учеников трех поселений

В ХМАО утром 25 марта температура воздуха в некоторых поселениях опустилась до -29,5 градусов. На портале «Госуслуг» сообщили об актировке для школьников начальных классов.
«На утро 25 марта температура воздуха на территории ХМАО в селе Саранпуль и деревнях Щекурья и Ломбовож составляет минус 29,5 градуса. Скорость ветра 1 метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Занятия учеников первой смены с 1-й по 4-й класс в вышеуказанных поселениях отменяются.
Резкие перепады температур синоптики прогнозировали в Югре 23 и 24 марта. Ночные температуры местами ожидались ниже -20 градусов, а днем сменялись плюсовыми.
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