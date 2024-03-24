24 марта 2024
23 марта 2024

В ХМАО объявлена актировка для учеников трех поселений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз. Челябинск, рука, холод, зима, погода, ладонь, автобус, климат, стекло, мороз, декабрь, иней лед
В трех поселениях температура воздуха опустилась до -29,5 градусов Фото:

В ХМАО утром 25 марта температура воздуха в некоторых поселениях опустилась до -29,5 градусов. На портале «Госуслуг» сообщили об актировке для школьников начальных классов.

«На утро 25 марта температура воздуха на территории ХМАО в селе Саранпуль и деревнях Щекурья и Ломбовож составляет минус 29,5 градуса. Скорость ветра 1 метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Занятия учеников первой смены с 1-й по 4-й класс в вышеуказанных поселениях отменяются.

Резкие перепады температур синоптики прогнозировали в Югре 23 и 24 марта. Ночные температуры местами ожидались ниже -20 градусов, а днем сменялись плюсовыми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО утром 25 марта температура воздуха в некоторых поселениях опустилась до -29,5 градусов. На портале «Госуслуг» сообщили об актировке для школьников начальных классов. «На утро 25 марта температура воздуха на территории ХМАО в селе Саранпуль и деревнях Щекурья и Ломбовож составляет минус 29,5 градуса. Скорость ветра 1 метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Занятия учеников первой смены с 1-й по 4-й класс в вышеуказанных поселениях отменяются. Резкие перепады температур синоптики прогнозировали в Югре 23 и 24 марта. Ночные температуры местами ожидались ниже -20 градусов, а днем сменялись плюсовыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...