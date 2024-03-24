24 марта 2024
23 марта 2024

В ХМАО из-за погоды ограничено движение на трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Косули. Кетовский район. Курган, зима, фура, трасса, грузовая машина, трасса курган екатеринбург, Автодорога P-354
Ограничение действует на все виды транспортных средств Фото:

В ХМАО на трассах из Сургута в сторону Лянтора, Нижневартовска и Когалыма ограничено движение из-за погодных условий для всех транспортных средств. Об этом сообщил окружной Управтодор.

«Внимание! В Связи с неблагоприятными погодными условиями на автомобильных дорогах Сургут — Нижневартовск, Сургут — Когалым и Сургут — Лянтор введено ограничение для движения всех транспортных средств», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На автодороге в сторону Нижневартовска ограничение действует с 36 по 100 километр, в направлении Когалыма — с 36 по 125 километр, а в направлении Лянтора — с 38 по 91 километр.

Аналогичные меры были введены 24 марта на трассе Сургут — Салехард. Из-за неблагоприятных погодных условий ГИБДД в ЯНАО временно ограничила движение с 266 по 247 километр.

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В ХМАО на трассах из Сургута в сторону Лянтора, Нижневартовска и Когалыма ограничено движение из-за погодных условий для всех транспортных средств. Об этом сообщил окружной Управтодор. «Внимание! В Связи с неблагоприятными погодными условиями на автомобильных дорогах Сургут — Нижневартовск, Сургут — Когалым и Сургут — Лянтор введено ограничение для движения всех транспортных средств», — сообщается в telegram-канале ведомства. На автодороге в сторону Нижневартовска ограничение действует с 36 по 100 километр, в направлении Когалыма — с 36 по 125 километр, а в направлении Лянтора — с 38 по 91 километр. Аналогичные меры были введены 24 марта на трассе Сургут — Салехард. Из-за неблагоприятных погодных условий ГИБДД в ЯНАО временно ограничила движение с 266 по 247 километр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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