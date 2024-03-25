В ХМАО рекордно подорожали самые популярные квартиры

В Сургуте квартиры-студии выросли в цене на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилой дом, многоквартирный дом, квартиры
Стоимость студий в Сургуте выросла на 15% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросла стоимость квартир-студий, которые чаще всего покупают в регионе. К концу марта цена на подобную вторичную недвижимость в Сургуте выросла на 15%.

«Стоимость квадратного метра квартир-студий на вторичном рынке по Сургуту в среднем сейчас составляет более 115 тысяч рублей. В начале марта цена была на уровне около 100 тысяч. Рост составил более 15%», — следует из данных сервиса Restate. Согласно статистике, это первый подобный скачок цены с начала 2024 года.

До этого стоимость студий по городу снижалась. А меньше всего цена на жилье в этом сегменте недвижимости была в октябре прошлого года — около 94 тысяч за квадратный метр. Однако, в годовом разрезе такие квартиры подорожали на 11%.

Ранее URA.RU рассказывало, что самыми популярными квартирами у жителей ХМАО стали студии. По словам риелторов, чаще всего югорчане приобретают именно такое жилье — оно более ликвидное по сравнению с остальными видами недвижимости.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросла стоимость квартир-студий, которые чаще всего покупают в регионе. К концу марта цена на подобную вторичную недвижимость в Сургуте выросла на 15%. «Стоимость квадратного метра квартир-студий на вторичном рынке по Сургуту в среднем сейчас составляет более 115 тысяч рублей. В начале марта цена была на уровне около 100 тысяч. Рост составил более 15%», — следует из данных сервиса Restate. Согласно статистике, это первый подобный скачок цены с начала 2024 года. До этого стоимость студий по городу снижалась. А меньше всего цена на жилье в этом сегменте недвижимости была в октябре прошлого года — около 94 тысяч за квадратный метр. Однако, в годовом разрезе такие квартиры подорожали на 11%. Ранее URA.RU рассказывало, что самыми популярными квартирами у жителей ХМАО стали студии. По словам риелторов, чаще всего югорчане приобретают именно такое жилье — оно более ликвидное по сравнению с остальными видами недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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