В ХМАО рекордно подорожали самые популярные квартиры

В Сургуте квартиры-студии выросли в цене на 15%

25 марта 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Стоимость студий в Сургуте выросла на 15% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросла стоимость квартир-студий, которые чаще всего покупают в регионе. К концу марта цена на подобную вторичную недвижимость в Сургуте выросла на 15%. «Стоимость квадратного метра квартир-студий на вторичном рынке по Сургуту в среднем сейчас составляет более 115 тысяч рублей. В начале марта цена была на уровне около 100 тысяч. Рост составил более 15%», — следует из данных сервиса Restate. Согласно статистике, это первый подобный скачок цены с начала 2024 года. До этого стоимость студий по городу снижалась. А меньше всего цена на жилье в этом сегменте недвижимости была в октябре прошлого года — около 94 тысяч за квадратный метр. Однако, в годовом разрезе такие квартиры подорожали на 11%. Ранее URA.RU рассказывало, что самыми популярными квартирами у жителей ХМАО стали студии. По словам риелторов, чаще всего югорчане приобретают именно такое жилье — оно более ликвидное по сравнению с остальными видами недвижимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросла стоимость квартир-студий, которые чаще всего покупают в регионе. К концу марта цена на подобную вторичную недвижимость в Сургуте выросла на 15%. «Стоимость квадратного метра квартир-студий на вторичном рынке по Сургуту в среднем сейчас составляет более 115 тысяч рублей. В начале марта цена была на уровне около 100 тысяч. Рост составил более 15%», — следует из данных сервиса Restate. Согласно статистике, это первый подобный скачок цены с начала 2024 года. До этого стоимость студий по городу снижалась. А меньше всего цена на жилье в этом сегменте недвижимости была в октябре прошлого года — около 94 тысяч за квадратный метр. Однако, в годовом разрезе такие квартиры подорожали на 11%. Ранее URA.RU рассказывало, что самыми популярными квартирами у жителей ХМАО стали студии. По словам риелторов, чаще всего югорчане приобретают именно такое жилье — оно более ликвидное по сравнению с остальными видами недвижимости.