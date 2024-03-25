Екатеринбургский завод банкротит экс-лидера ОПС «Уралмаш» Куковякина

АО «Уралпластик» обратилось в суд с иском о признании банкротом бывшего лидера несуществующего ныне ОПС «Уралмаш», бизнесмена Александра Куковякина. Информация содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.
Заявление было подано в конце февраля. Как следует из материалов, сумма иска составляет 1,4 миллиона рублей. Он пока остается без движения.
Спор бизнесмена и предприятия длится несколько месяцев. В сентябре 2023 года Куковякин требовал с предприятия 89,5 миллионов рублей, но завод подал встречный иск в размере 1,4 млн рублей. Тогда суд встал на сторону завода, не удовлетворив иск бизнесмена и полностью удовлетворив требования предприятия.
В середине февраля 2024 года «Уралпластик» пытался отсудить у бизнесмена долг в размере 372,6 тысяч рублей. Куковякин, в свою очередь, подал встречный иск и потребовал от «Уралпластика» возместить ему 93,7 млн рублей. — задолженность по агентскому договору. Суд отказал в удовлетворении исков обеих сторон.
Последняя попытка бизнесмена выиграть суд у предприятия была в конце февраля. Тогда он хотел отсудить порядка 94 млн рублей. Суд к нему на встречу не пошел.
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