Группа «Пикник» и певица Сурганова решили не отменять концерты в Челябинске

25 марта 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Группа «Пикник» планирует выступить в Челябинске 12 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Челябинске решили не отменять концерт группы «Пикник», на чьем выступлении в «Крокус сити холл» произошел теракт. Такое же решение приняла экс-солистка группы «Ночные Снайперы» Светлана Сурганова, концерт которой запланирован на 26 марта. «Информации об отмене концерта группы „Пикник“ не поступало», — сообщили URA.RU в зрелищных кассах города. Выступление запланировано на 12 апреля. Музыкальное объединение «Сурганова и оркестр», созданное экс-солисткой группы «Ночные снайперы», также не планирует отменять концерт в Челябинске. В официальном паблике в соцсети «ВКонтакте» организаторы сообщили, что концерт состоится 26 марта. Теракт на концерте группы «Пикник» в «Крокус сити холл» (Подмосковье) произошел 22 марта. По последним данным, трагедия унесла жизни 137 человек, еще 180 пострадавших были ранены. Обвиняемые в теракте арестованы и находятся в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске решили не отменять концерт группы «Пикник», на чьем выступлении в «Крокус сити холл» произошел теракт. Такое же решение приняла экс-солистка группы «Ночные Снайперы» Светлана Сурганова, концерт которой запланирован на 26 марта. «Информации об отмене концерта группы „Пикник“ не поступало», — сообщили URA.RU в зрелищных кассах города. Выступление запланировано на 12 апреля. Музыкальное объединение «Сурганова и оркестр», созданное экс-солисткой группы «Ночные снайперы», также не планирует отменять концерт в Челябинске. В официальном паблике в соцсети «ВКонтакте» организаторы сообщили, что концерт состоится 26 марта. Теракт на концерте группы «Пикник» в «Крокус сити холл» (Подмосковье) произошел 22 марта. По последним данным, трагедия унесла жизни 137 человек, еще 180 пострадавших были ранены. Обвиняемые в теракте арестованы и находятся в СИЗО.