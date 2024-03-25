Группа «Пикник» и певица Сурганова решили не отменять концерты в Челябинске

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Группа «Пикник» планирует выступить в Челябинске 12 апреля Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Челябинске решили не отменять концерт группы «Пикник», на чьем выступлении в «Крокус сити холл» произошел теракт. Такое же решение приняла экс-солистка группы «Ночные Снайперы» Светлана Сурганова, концерт которой запланирован на 26 марта.

«Информации об отмене концерта группы „Пикник“ не поступало», — сообщили URA.RU в зрелищных кассах города. Выступление запланировано на 12 апреля.

Музыкальное объединение «Сурганова и оркестр», созданное экс-солисткой группы «Ночные снайперы», также не планирует отменять концерт в Челябинске. В официальном паблике в соцсети «ВКонтакте» организаторы сообщили, что концерт состоится 26 марта.

Теракт на концерте группы «Пикник» в «Крокус сити холл» (Подмосковье) произошел 22 марта. По последним данным, трагедия унесла жизни 137 человек, еще 180 пострадавших были ранены. Обвиняемые в теракте арестованы и находятся в СИЗО.

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В Челябинске решили не отменять концерт группы «Пикник», на чьем выступлении в «Крокус сити холл» произошел теракт. Такое же решение приняла экс-солистка группы «Ночные Снайперы» Светлана Сурганова, концерт которой запланирован на 26 марта. «Информации об отмене концерта группы „Пикник“ не поступало», — сообщили URA.RU в зрелищных кассах города. Выступление запланировано на 12 апреля. Музыкальное объединение «Сурганова и оркестр», созданное экс-солисткой группы «Ночные снайперы», также не планирует отменять концерт в Челябинске. В официальном паблике в соцсети «ВКонтакте» организаторы сообщили, что концерт состоится 26 марта. Теракт на концерте группы «Пикник» в «Крокус сити холл» (Подмосковье) произошел 22 марта. По последним данным, трагедия унесла жизни 137 человек, еще 180 пострадавших были ранены. Обвиняемые в теракте арестованы и находятся в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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