Челябинцам назвали самые подешевевшие новые иномарки

Больше всего в Челябинской области подешевели авто марки Chery Tiggo 4
В среднем новые иномарки в регионе стоят 2 455 000 рублей
В Челябинской области с начала 2025 года сильнее всего подешевели автомобили марок Chery Tiggo 4 (-16%), Haval M6 (-13%), Haval Jolion (-11,8%). В среднем цена новых машин снизилась на 6,6% — до 2 455 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели автомобиля, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных автомобилей конкретной марки, тем ниже и их средняя цена», — отметили в пресс-службе.

Также с начала 2025 года в регионе подешевели иномарки — Belgee X70 (-11,3%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (-6,9%). При этом больше всего за год снизились цены на автомобили Haval Jolion (-15,1%), Chery Tiggo 4 Pro (-13,2%), Haval M6 (-13%).

Как отметил руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников, в Челябинской области, как и в целом по России, конкуренция на рынке вынуждает дилеров лучше лавировать в ценообразовании. Это связано с распродажей авто 2024 года выпуска. На складах их немного, но они есть. При этом продавцы машин не только снижают цены, но и предлагают различные бонусы, скидки, интересные кредитные программы и подарки.

