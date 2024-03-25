25 марта 2024

Школьники ХМАО могут получить грант в полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники из Ханты-Мансийского автономного округа могут стать обладателями гранта Фото:

Школьники из Ханты-Мансийского автономного округа могут стать обладателями гранта на сумму до 500 тысяч рублей. О конкурсных проектах в telegram-канале «Югра Официально» рассказал директор фонда гражданских и социальных инициатив Югры Дмитрий Сафиоллин.

«Это новая форма поддержки, получить которую могут школьные инициативные группы. Но заявка подается от школы. В случае победы, школа получает грант, и та инициативная группа, чей проект прошел, будет его реализовывать вместе с педагогом-наставником РДДМ „Движение Первых“. Мы добавили возможность подавать проекты благоустройства школьных пространств, как внутри школы, так и на придворовых территориях», — рассказал Сафиоллин.

Благодаря конкурсу школьники смогут представить и воплотить свои креативные проекты в различных сферах — от волонтерства до IT. В случае победы, сумма гранта губернатора ХМАО составит до 500 тысяч рублей.

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Школьники из Ханты-Мансийского автономного округа могут стать обладателями гранта на сумму до 500 тысяч рублей. О конкурсных проектах в telegram-канале «Югра Официально» рассказал директор фонда гражданских и социальных инициатив Югры Дмитрий Сафиоллин. «Это новая форма поддержки, получить которую могут школьные инициативные группы. Но заявка подается от школы. В случае победы, школа получает грант, и та инициативная группа, чей проект прошел, будет его реализовывать вместе с педагогом-наставником РДДМ „Движение Первых“. Мы добавили возможность подавать проекты благоустройства школьных пространств, как внутри школы, так и на придворовых территориях», — рассказал Сафиоллин. Благодаря конкурсу школьники смогут представить и воплотить свои креативные проекты в различных сферах — от волонтерства до IT. В случае победы, сумма гранта губернатора ХМАО составит до 500 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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