В ХМАО водитель, спровоцировавший аварию, где погибли мать и дочь, был судим за ДТП. Инсайд

Водитель из ХМАО, спровоцировавший смертельную аварию, ранее был судим за ДТП

26 марта 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Водитель автомобиля, спровоцировавший смертельное ДТП, раньше уже был судим за дорожную аварию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водитель автомобиля, спровоцировавшего ДТП на трассе Сургут — Когалым, в котором погибли мать и дочь, ранее уже был судим из-за дорожной аварии. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Водитель Шевроле Нивы, в котором ехали в Когалым мать с дочкой уже ранее был судим за совершение ДТП, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Авария произошла в 2002 году, он отсидел за это один год. В 2012 году он получил еще одну судимость по 112 статье УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — рассказал инсайдер. Корреспондент агентства направил запрос в УМВД Югры. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Когалыма (ХМАО) и ее девятилетняя дочь погибли в ДТП на трассе Сургут-Когалым, возвращаясь с несостоявшегося чемпионата по чирлидингу. По предварительным данным, водитель автомобиля, в котором ехали пассажирки, уснул за рулем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель автомобиля, спровоцировавшего ДТП на трассе Сургут — Когалым, в котором погибли мать и дочь, ранее уже был судим из-за дорожной аварии. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Водитель Шевроле Нивы, в котором ехали в Когалым мать с дочкой уже ранее был судим за совершение ДТП, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Авария произошла в 2002 году, он отсидел за это один год. В 2012 году он получил еще одну судимость по 112 статье УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — рассказал инсайдер. Корреспондент агентства направил запрос в УМВД Югры. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Когалыма (ХМАО) и ее девятилетняя дочь погибли в ДТП на трассе Сургут-Когалым, возвращаясь с несостоявшегося чемпионата по чирлидингу. По предварительным данным, водитель автомобиля, в котором ехали пассажирки, уснул за рулем.