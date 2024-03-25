25 марта 2024

В ХМАО водитель, спровоцировавший аварию, где погибли мать и дочь, был судим за ДТП. Инсайд

Водитель из ХМАО, спровоцировавший смертельную аварию, ранее был судим за ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Ведерниковым. Челябинск., браслеты, руки, наручники
Водитель автомобиля, спровоцировавший смертельное ДТП, раньше уже был судим за дорожную аварию Фото:

Водитель автомобиля, спровоцировавшего ДТП на трассе Сургут — Когалым, в котором погибли мать и дочь, ранее уже был судим из-за дорожной аварии. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Водитель Шевроле Нивы, в котором ехали в Когалым мать с дочкой уже ранее был судим за совершение ДТП, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Авария произошла в 2002 году, он отсидел за это один год. В 2012 году он получил еще одну судимость по 112 статье УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — рассказал инсайдер.

Корреспондент агентства направил запрос в УМВД Югры. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU писало о том, что жительница Когалыма (ХМАО) и ее девятилетняя дочь погибли в ДТП на трассе Сургут-Когалым, возвращаясь с несостоявшегося чемпионата по чирлидингу. По предварительным данным, водитель автомобиля, в котором ехали пассажирки, уснул за рулем.

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Водитель автомобиля, спровоцировавшего ДТП на трассе Сургут — Когалым, в котором погибли мать и дочь, ранее уже был судим из-за дорожной аварии. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Водитель Шевроле Нивы, в котором ехали в Когалым мать с дочкой уже ранее был судим за совершение ДТП, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Авария произошла в 2002 году, он отсидел за это один год. В 2012 году он получил еще одну судимость по 112 статье УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — рассказал инсайдер. Корреспондент агентства направил запрос в УМВД Югры. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Когалыма (ХМАО) и ее девятилетняя дочь погибли в ДТП на трассе Сургут-Когалым, возвращаясь с несостоявшегося чемпионата по чирлидингу. По предварительным данным, водитель автомобиля, в котором ехали пассажирки, уснул за рулем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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