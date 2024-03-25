Водитель автомобиля, спровоцировавшего ДТП на трассе Сургут — Когалым, в котором погибли мать и дочь, ранее уже был судим из-за дорожной аварии. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Водитель Шевроле Нивы, в котором ехали в Когалым мать с дочкой уже ранее был судим за совершение ДТП, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Авария произошла в 2002 году, он отсидел за это один год. В 2012 году он получил еще одну судимость по 112 статье УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — рассказал инсайдер.
Корреспондент агентства направил запрос в УМВД Югры. На момент публикации новости ответ получен не был.
Ранее URA.RU писало о том, что жительница Когалыма (ХМАО) и ее девятилетняя дочь погибли в ДТП на трассе Сургут-Когалым, возвращаясь с несостоявшегося чемпионата по чирлидингу. По предварительным данным, водитель автомобиля, в котором ехали пассажирки, уснул за рулем.
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