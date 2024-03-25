Мать и дочь из ХМАО погибли в ДТП, возвращаясь с отмененных из-за теракта соревнований

Жительница ХМАО и ее дочь погибли в ДТП, после срыва соревнований из-за теракта

26 марта 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Жительница ХМАО и ее дочь погибли в ДТП, после срыва соревнований из-за теракта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Когалыма (ХМАО) и ее девятилетняя дочь погибли в ДТП на трассе Сургут-Когалым, возвращаясь с несостоявшегося чемпионата по чирлидингу. Соревнования отменили после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили на странице группы «Cheer sport ХМАО г. Когалым» в соцсети «ВКонтакте». «Команда Лисичек из Когалыма тренер Татьяна Белокрылова вернулись из Санкт -Петербурга, где были отменены соревнования в связи с трагедией в „Крокус Холле“. После самолета дети поехали до города на автомобилях. Машина с талантливой спортсменкой не доехала… Фаткуллина Сафи погибла вместе с мамой. Ей было 9 лет», — написали в публикации группы. Сообщается, что 23 марта в Санкт-Петербурге было запланировано проведение межрегиональных соревнований по чир спорту, где юная спортсменка должна была выступать в команде «Лисичек». Однако после теракта в «Крокус Сити Холле» чемпионат отменили, а уже на следующий день спортсмены отправились домой. Мать девочки Эльвина нашла машину в аэропорту Сургута. По дороге в Когалым, автомобиль попал в страшное ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого обе пассажирки и водитель скончались на месте. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Когалыма (ХМАО) и ее девятилетняя дочь погибли в ДТП на трассе Сургут-Когалым, возвращаясь с несостоявшегося чемпионата по чирлидингу. Соревнования отменили после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили на странице группы «Cheer sport ХМАО г. Когалым» в соцсети «ВКонтакте». «Команда Лисичек из Когалыма тренер Татьяна Белокрылова вернулись из Санкт -Петербурга, где были отменены соревнования в связи с трагедией в „Крокус Холле“. После самолета дети поехали до города на автомобилях. Машина с талантливой спортсменкой не доехала… Фаткуллина Сафи погибла вместе с мамой. Ей было 9 лет», — написали в публикации группы. Сообщается, что 23 марта в Санкт-Петербурге было запланировано проведение межрегиональных соревнований по чир спорту, где юная спортсменка должна была выступать в команде «Лисичек». Однако после теракта в «Крокус Сити Холле» чемпионат отменили, а уже на следующий день спортсмены отправились домой. Мать девочки Эльвина нашла машину в аэропорту Сургута. По дороге в Когалым, автомобиль попал в страшное ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого обе пассажирки и водитель скончались на месте. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем.