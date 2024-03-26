В Челябинске расходную часть бюджета-2024 увеличили на 608 млн рублей

Власти Челябинска на заседании гордумы 26 марта рассмотрели внесение изменений в бюджет города на 2024 год. В результате было утверждено увеличение общего объема расходов за счет налоговых доходов и межбюджетных трансфертов на 608 млн рублей.
«Дума рассмотрела предлагаемые изменения в бюджет Челябинска на 2024 год. Утверждено увеличение общего объема расходов на 608,21 млн рублей за счет налоговых доходов и межбюджетных трансфертов», — сообщили на заседании гордумы.
Как отметила председатель комитета финансов Челябинска Виктория Шин, на капитальное строительство планируется выделить 219,76 млн рублей. Большую часть средств планируется вложить в объекты коммунальной инфраструктуры.
На создание условий для деятельности подведомственных управлению физкультуры и спорта спортивных учреждений будет выделено более 169 млн рублей. В развитие дорожного хозяйства Челябинска планируется вложить 112,1 млн рублей. Более 62 млн рублей будут потрачены на систему образования.
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