В Челябинске расходную часть бюджета-2024 увеличили на 608 млн рублей

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Заседание Гордумы. Челябинск, гордума, городская дума, котова наталья
Общий объем расходов в бюджете увеличат за счет налогов и межбюджетных трансфертов Фото:

Власти Челябинска на заседании гордумы 26 марта рассмотрели внесение изменений в бюджет города на 2024 год. В результате было утверждено увеличение общего объема расходов за счет налоговых доходов и межбюджетных трансфертов на 608 млн рублей.

«Дума рассмотрела предлагаемые изменения в бюджет Челябинска на 2024 год. Утверждено увеличение общего объема расходов на 608,21 млн рублей за счет налоговых доходов и межбюджетных трансфертов», — сообщили на заседании гордумы.

Как отметила председатель комитета финансов Челябинска Виктория Шин, на капитальное строительство планируется выделить 219,76 млн рублей. Большую часть средств планируется вложить в объекты коммунальной инфраструктуры.

На создание условий для деятельности подведомственных управлению физкультуры и спорта спортивных учреждений будет выделено более 169 млн рублей. В развитие дорожного хозяйства Челябинска планируется вложить 112,1 млн рублей. Более 62 млн рублей будут потрачены на систему образования.

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Власти Челябинска на заседании гордумы 26 марта рассмотрели внесение изменений в бюджет города на 2024 год. В результате было утверждено увеличение общего объема расходов за счет налоговых доходов и межбюджетных трансфертов на 608 млн рублей. «Дума рассмотрела предлагаемые изменения в бюджет Челябинска на 2024 год. Утверждено увеличение общего объема расходов на 608,21 млн рублей за счет налоговых доходов и межбюджетных трансфертов», — сообщили на заседании гордумы. Как отметила председатель комитета финансов Челябинска Виктория Шин, на капитальное строительство планируется выделить 219,76 млн рублей. Большую часть средств планируется вложить в объекты коммунальной инфраструктуры. На создание условий для деятельности подведомственных управлению физкультуры и спорта спортивных учреждений будет выделено более 169 млн рублей. В развитие дорожного хозяйства Челябинска планируется вложить 112,1 млн рублей. Более 62 млн рублей будут потрачены на систему образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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