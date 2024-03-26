Челябинская полиция поймала насильника, ворвавшегося в квартиру незнакомки

26 марта 2024 в 22:19 Размер текста - 17 +

Раскрытие дерзкого преступления взял на контроль начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков Фото: Роман Наумов © URA.RU Полиция в Челябинске 26 марта задержала мужчину, который ворвался в квартиру незнакомой девушки и изнасиловал ее. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили задержание злоумышленника, не уточняя подробности преступления. «В Челябинске раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное в отношении местной жительницы. Сообщение о произошедшем появилось в социальной сети. К размещенному посту было прикреплено фотоизображение возможного подозреваемого. Менее суток потребовалось полицейским, чтобы установить и задержать подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления против личности», — заявили URA.RU в пресс-службе главка. В главке уточнили, что раскрытие дерзкого преступления взял на контроль начальник Главного управления МВД России по региону Михаил Скоков. По его указанию сформировали спецгруппы из числа оперативников уголовного розыска, имеющих опыт в раскрытии преступлений данной категории, и экспертов-криминалистов. Был проведен поквартирный обход, опрошены свидетели. Работа велась совместно с сотрудниками СКР. Подозреваемый ранее был судим. ЧП произошло в одной из квартир Ленинского района. 19-летняя девушка, не посмотрев в глазок, открыла дверь незнакомому мужчине. Тот заявил, что хозяйка должна ему за эту квартиру деньги. Затем, угрожая ножом, он изнасиловал девушку и скрылся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция в Челябинске 26 марта задержала мужчину, который ворвался в квартиру незнакомой девушки и изнасиловал ее. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили задержание злоумышленника, не уточняя подробности преступления. «В Челябинске раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное в отношении местной жительницы. Сообщение о произошедшем появилось в социальной сети. К размещенному посту было прикреплено фотоизображение возможного подозреваемого. Менее суток потребовалось полицейским, чтобы установить и задержать подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления против личности», — заявили URA.RU в пресс-службе главка. В главке уточнили, что раскрытие дерзкого преступления взял на контроль начальник Главного управления МВД России по региону Михаил Скоков. По его указанию сформировали спецгруппы из числа оперативников уголовного розыска, имеющих опыт в раскрытии преступлений данной категории, и экспертов-криминалистов. Был проведен поквартирный обход, опрошены свидетели. Работа велась совместно с сотрудниками СКР. Подозреваемый ранее был судим. ЧП произошло в одной из квартир Ленинского района. 19-летняя девушка, не посмотрев в глазок, открыла дверь незнакомому мужчине. Тот заявил, что хозяйка должна ему за эту квартиру деньги. Затем, угрожая ножом, он изнасиловал девушку и скрылся.