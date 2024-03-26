В Челябинске незнакомый мужчина изнасиловал девушку на кухне

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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, полицейский автомобиль, сотрудник полиции
Мужчина обманом проник в квартиру Фото:

В Ленинском районе Челябинска незнакомый мужчина обманом проник в квартиру и изнасиловал 19-летнюю девушку на ее кухне. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По данным источника URA.RU, девушка открыла дверь незнакомому мужчине. Он заявил, что это его квартира, поэтому она должна ему деньги. Злоумышленник прошел на кухню, достал нож и под угрозой смерти принудил девушку заняться с ним интимом в качестве оплаты долга.

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В Ленинском районе Челябинска незнакомый мужчина обманом проник в квартиру и изнасиловал 19-летнюю девушку на ее кухне. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СКР по региону. «По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным источника URA.RU, девушка открыла дверь незнакомому мужчине. Он заявил, что это его квартира, поэтому она должна ему деньги. Злоумышленник прошел на кухню, достал нож и под угрозой смерти принудил девушку заняться с ним интимом в качестве оплаты долга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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