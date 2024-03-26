В Челябинске незнакомый мужчина изнасиловал девушку на кухне

26 марта 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Мужчина обманом проник в квартиру Фото: Илья Московец © URA.RU В Ленинском районе Челябинска незнакомый мужчина обманом проник в квартиру и изнасиловал 19-летнюю девушку на ее кухне. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СКР по региону. «По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным источника URA.RU, девушка открыла дверь незнакомому мужчине. Он заявил, что это его квартира, поэтому она должна ему деньги. Злоумышленник прошел на кухню, достал нож и под угрозой смерти принудил девушку заняться с ним интимом в качестве оплаты долга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинском районе Челябинска незнакомый мужчина обманом проник в квартиру и изнасиловал 19-летнюю девушку на ее кухне. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СКР по региону. «По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным источника URA.RU, девушка открыла дверь незнакомому мужчине. Он заявил, что это его квартира, поэтому она должна ему деньги. Злоумышленник прошел на кухню, достал нож и под угрозой смерти принудил девушку заняться с ним интимом в качестве оплаты долга.