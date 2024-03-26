В Екатеринбурге стартует крупный фестиваль на фоне запретов от Куйвашева

В Екатеринбурге стартует международный фестиваль-конкурс «Щелкунчик приглашает», сообщили в пресс-службе администрации. Это интересно на фоне антитеррористических ограничений, которые накануне объявил губернатор Евгений Куйвашев.
«В мероприятии примут участие 38 делегаций из 16 городов России, а также представители Китая и Японии — всего 600 юных артистов, 66 педагогов и специалистов», — сказано в релизе на сайте мэрии.
Фестиваль начнется 27 марта, а завершится 1 апреля гала-концертом на сцене Екатеринбургского ТЮЗа. Членами жюри будут известные балетмейстеры, деятели искусств, эксперты и критики. А возглавит конкурс бывший худрук Большого театра Сергей Филин. Фестиваль также представит образовательную программу с различными мастерами танцевальных направлений.
Накануне Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому концерты и спектакли в регионе будут проводиться только на тех площадках, которые защищены от террористических атак. Проверки площадок должны пройти до конца апреля, поручил Куйвашев.
Источник URA.RU, близкий к муниципальной власти, заявил, что противоречия между проведением фестиваля и распоряжением главы региона нет: все крупные городские площадки имеют паспорта антитеррористической безопасности и контактируют с силовиками по этому поводу круглогодично. «Другое дело — открытые пространства, которые паспортов не имеют. Но там и активности никакие почти не проводятся», — объяснил собеседник.
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