В Екатеринбурге отменили туристическую выставку после теракта в «Крокусе»

27 марта 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Выставка должна была пройти с 29 по 30 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге перенесли международную туристическую выставку «Лето-2024» после введения антитеррористических мер безопасности из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в Уральской ассоциации туризма. «Управляющая компания „Панорама“ направила официальное письмо организаторам выставки „Лето-2024“ о невозможности ее проведения», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации. Мероприятие, которое должно было пройти с 29 по 30 марта, перенесли на более поздний срок, но точную дату организаторы не указали. Договоренности о месте расположения (Центр Международной Торговли, Куйбышева,44Д) выставки сохранятся. «От лица организаторов выставки приносим извинения за возможные неудобства, связанные с переносом даты по независящим от нас обстоятельствам», — отметили в ассоциации. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев разрешил проводить только те массовые мероприятия, которые отвечают требованиям антитеррористической защищенности. До 27 апреля силовики проверят все площадки, где проводятся подобные ивенты. Распоряжения главы региона, конкретизирующего протокол заседания антитеррористической комиссии 23 марта, ждала вся свердловская власть. Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 139 человек, а число пострадавших достигло 360 человек. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге перенесли международную туристическую выставку «Лето-2024» после введения антитеррористических мер безопасности из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в Уральской ассоциации туризма. «Управляющая компания „Панорама“ направила официальное письмо организаторам выставки „Лето-2024“ о невозможности ее проведения», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации. Мероприятие, которое должно было пройти с 29 по 30 марта, перенесли на более поздний срок, но точную дату организаторы не указали. Договоренности о месте расположения (Центр Международной Торговли, Куйбышева,44Д) выставки сохранятся. «От лица организаторов выставки приносим извинения за возможные неудобства, связанные с переносом даты по независящим от нас обстоятельствам», — отметили в ассоциации. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев разрешил проводить только те массовые мероприятия, которые отвечают требованиям антитеррористической защищенности. До 27 апреля силовики проверят все площадки, где проводятся подобные ивенты. Распоряжения главы региона, конкретизирующего протокол заседания антитеррористической комиссии 23 марта, ждала вся свердловская власть. Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 139 человек, а число пострадавших достигло 360 человек. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.