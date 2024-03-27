Свердловчанин оставил целый поселок без тепла

Жители поселка утепляются, чтобы заболеть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка Растущий (Белоярский городской округ, Свердловская область) пять дней сидят без тепла из-за соседа, который на своем участке повредил газовую трубу. Ситуация осложняется из-за отказа виновника аварии сотрудничать с коммунальными службами, что мешает восстановлению газоснабжения. О проблеме URA.RU рассказала местная жительница на условиях анонимности.

«Уже пять дней мы сидим без газа, мерзнем, носим теплую одежду, чтобы не простыть. Все это время газовики искали причину аварии. Позже удалось вычислить виновника аварии. Им оказался местный житель, который на своем участке повредил трубу, вбивая сваю. Мы, конечно, пытались с ним договориться, чтобы он пустил мастеров на свою территорию для устранения проблемы, но он пошел в отказ», — поделилась женщина.

Для разрешения конфликта и восстановления газоснабжения жители поселка вынуждены были обратиться за помощью к полиции и администрации. «Мы хотели по-доброму, так сказать, решить вопрос, но владелец участка не идет на контакт. Живет там у себя за пятиметровым забором и проблемы местных жителей, видимо, его совсем не волнуют», — посетовала свердловчанка.

В отделе полиции № 29 (Белоярский ГО) корреспонденту агентства заявили, что в скором времени на место прибудет сотрудник ведомства. Конфликт будут решать при участии администрации округа.